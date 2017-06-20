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20 июня 2017, 20:47 | Теннис | Чемпионат.com

Маррей проиграл 90-й ракетке мира Томпсону в первом круге турнира в Лондоне

Первая ракетка мира британец Энди Маррей в первом круге турнира в Лондоне проиграл австралийцу Джордану Томпсону со счётом 6:7 (4:7), 2:6.

Первая ракетка мира британец <span class=error>Энди</span> <span class=error>Маррей</span> в первом круге турнира в Лондоне проиграл австралийцу <span class=error>Джордану</span> <span class=error>Томпсону</span> со счётом 6:7 (4:7) 2:6. Увеличить
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Продолжительность встречи составила 1 час 43 минуты. 23-летний уроженец Сиднея, занимающий 90-е место в рейтинге АТР, исполнил 12 эйсов, допустил 1 двойную ошибку, реализовал 2 брейк-пойнта из 7 и не проиграл ни гейма на своей подаче. Энди сделал 4 эйса при 3 двойных.

За выход в четвертьфинал соревнований Томпсон поспорит либо с американцем Сэмом Куэрри, либо с новозеландцем Норри Кэмероном (WC).
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