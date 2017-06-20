Маррей проиграл 90-й ракетке мира Томпсону в первом круге турнира в Лондоне
Первая ракетка мира британец Энди Маррей в первом круге турнира в Лондоне проиграл австралийцу Джордану Томпсону со счётом 6:7 (4:7), 2:6.
Увеличить
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Продолжительность встречи составила 1 час 43 минуты. 23-летний уроженец Сиднея, занимающий 90-е место в рейтинге АТР, исполнил 12 эйсов, допустил 1 двойную ошибку, реализовал 2
За выход в четвертьфинал соревнований Томпсон поспорит либо с американцем Сэмом Куэрри, либо с новозеландцем Норри Кэмероном (WC).
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter