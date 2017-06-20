Федерер за 52 минуты разгромил Сугиту в первом круге турнира в Галле

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Продолжительность поединка составила всего 52 минут. 35-летний уроженец Базеля, занимающий пятое место в рейтинге АТР, исполнил 8 подач навылет, не допустив ни одной двойной ошибки, реализовал 5 брейк-пойнтов из 13 и проиграл 1 гейм на своей подаче. Юити не сделал ни эйса и обошёлся без двойных.

За выход в четвертьфинал Федерер поспорит с немцем Мишей Зверевым, ранее переигравшим словака Лукаша Лацко (Q) со счётом 6:4, 6:4.