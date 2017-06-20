Федерер за 52 минуты разгромил Сугиту в первом круге турнира в Галле
Швейцарец Роджер Федерер (1) в первом круге турнира в Галле разгромил японца Юити Сугиту (LL) со счётом 6:3, 6:1.
Увеличить
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Продолжительность поединка составила всего 52 минут. 35-летний уроженец Базеля, занимающий пятое место в рейтинге АТР, исполнил 8 подач навылет, не допустив ни одной двойной ошибки, реализовал 5
За выход в четвертьфинал Федерер поспорит с немцем Мишей Зверевым, ранее переигравшим словака Лукаша Лацко (Q) со счётом 6:4, 6:4.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter