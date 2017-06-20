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https://sport.mail.ru/news/tennis/30136273/
20 июня 2017, 19:56 | Теннис | GoTennis.ru

Роджер Федерер добился уверенной победы на старте турнира в Галле

Швейцарский теннисист Роджер Федерер прошёл во второй круг соревнований в Галле, обыграв в двух сетах японца Юити Сугиту, — 6/3, 6/1.

За 52 минуты, проведённые на корте, пятый номер рейтинга АТР, 35-летний Роджер, записал в свой актив пять брейков и восемь эйсов. 28-летний Сугита, находящийся на 66-й позиции в мировой классификации, один раз взял подачу оппонента и не допускал двойных ошибок. Ранее между собой игроки не встречались.

Следующим соперником Федерера на соревнованиях Gerry Weber Open будет немец Миша Зверев.
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