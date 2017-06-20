Роджер Федерер добился уверенной победы на старте турнира в Галле

За 52 минуты, проведённые на корте, пятый номер рейтинга АТР, 35-летний Роджер, записал в свой актив пять брейков и восемь эйсов. 28-летний Сугита, находящийся на 66-й позиции в мировой классификации, один раз взял подачу оппонента и не допускал двойных ошибок. Ранее между собой игроки не встречались.

Следующим соперником Федерера на соревнованиях Gerry Weber Open будет немец Миша Зверев.