Константин Кравчук одержал волевую победу в стартовом поединке «Челленджера» в Великобритании

За 2 часа 32 минуты, проведённые на корте, 124-й номер рейтинга АТР, 32-летний Константин, сделал два брейка и 19 эйсов, один раз ошибившись при подаче. 143-я ракетка мира, 31-летний Адриан, четырежды брал подачу соперника, выполнил семь эйсов и допустил восемь двойных ошибок. Россиянин сократил отставание в личных встречах игроков — 1:2.

Во втором круге соревнований Кравчук сыграет с французом Кантеном Гали.