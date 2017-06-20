Константин Кравчук одержал волевую победу в стартовом поединке «Челленджера» в Великобритании
Российский теннисист Константин Кравчук преодолел барьер первого раунда «Челленджера» в Илкли (Великобритания), переиграв в трёх сетах испанца Адриана
Менендеса-Масейраса, — 2/6, 7/6 (4), 7/6 (3).
За 2 часа 32 минуты, проведённые на корте, 124-й номер рейтинга АТР, 32-летний Константин, сделал два брейка и 19 эйсов, один раз ошибившись при подаче. 143-я ракетка мира, 31-летний Адриан, четырежды брал подачу соперника, выполнил семь эйсов и допустил восемь двойных ошибок. Россиянин сократил отставание в личных встречах игроков — 1:2.
Во втором круге соревнований Кравчук сыграет с французом Кантеном Гали.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter