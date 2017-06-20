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https://sport.mail.ru/news/tennis/30136137/
20 июня 2017, 19:45 | Теннис | GoTennis.ru

Константин Кравчук одержал волевую победу в стартовом поединке «Челленджера» в Великобритании

Российский теннисист Константин Кравчук преодолел барьер первого раунда «Челленджера» в Илкли (Великобритания), переиграв в трёх сетах испанца Адриана Менендеса-Масейраса, — 2/6, 7/6 (4), 7/6 (3).

За 2 часа 32 минуты, проведённые на корте, 124-й номер рейтинга АТР, 32-летний Константин, сделал два брейка и 19 эйсов, один раз ошибившись при подаче. 143-я ракетка мира, 31-летний Адриан, четырежды брал подачу соперника, выполнил семь эйсов и допустил восемь двойных ошибок. Россиянин сократил отставание в личных встречах игроков — 1:2.

Во втором круге соревнований Кравчук сыграет с французом Кантеном Гали.
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