Лондон. Стэн Вавринка уступил Фелисиано Лопесу на старте соревнований

Поединок продолжался 1 час 30 минут. Третья ракетка мира, 32-летний Стэн, выполнил 16 эйсов и дважды ошибался при подаче. 35-летний Фелисиано, занимающий 32-е место в мировой классификации, сделал один брейк и 16 эйсов, допустив две двойные ошибки. Швейцарец остаётся лидером в личных встречах игроков — 4:3.

Во втором круге соревнований Aegon Championships Лопес померится силами с победителем игры француза Жереми Шарди и британца Лиама Броуди.