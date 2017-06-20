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https://sport.mail.ru/news/tennis/30135322/
20 июня 2017, 18:48 | Теннис | GoTennis.ru

Лондон. Стэн Вавринка уступил Фелисиано Лопесу на старте соревнований

Швейцарский теннисист Стэн Вавринка не смог преодолеть барьер первого раунда турнира в Лондоне, проиграв в двух сетах испанцу Фелисиано Лопесу, — 6/7 (4), 5/7.

Поединок продолжался 1 час 30 минут. Третья ракетка мира, 32-летний Стэн, выполнил 16 эйсов и дважды ошибался при подаче. 35-летний Фелисиано, занимающий 32-е место в мировой классификации, сделал один брейк и 16 эйсов, допустив две двойные ошибки. Швейцарец остаётся лидером в личных встречах игроков — 4:3.

Во втором круге соревнований Aegon Championships Лопес померится силами с победителем игры француза Жереми Шарди и британца Лиама Броуди.
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