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https://sport.mail.ru/news/tennis/30135126/
20 июня 2017, 18:16 | Теннис | GoTennis.ru

Павлюченкова и Викмайер проиграли на старте парного турнира на Мальорке

Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова и бельгийка Янина Викмайер не смогли преодолеть барьер первого круга парных соревнований на Мальорке, уступив американке Николь Меликар и британке Анне Смит, — 3/6, 7/6 (6), 10:12.

Встреча продлилась 1 час 16 минут. Павлюченкова и Викмайер дважды брали подачу соперниц, сделали семь эйсов и две двойные ошибки. Николь и Анна реализовали три брейк-пойнта, совершили два эйса и четырежды ошибались при подаче.

Во втором раунде турнира Mallorca Open в парном разряде Меликар и Смит сыграют либо с немкой Анной-Леной Грёнефельд и чешкой Кветой Пешке, либо с испанками Арантой Паррой-Сантонхой и Сильвией Солер-Эспиносой.
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