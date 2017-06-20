Павлюченкова и Викмайер проиграли на старте парного турнира на Мальорке
Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова и бельгийка Янина Викмайер не смогли преодолеть барьер первого круга парных соревнований на Мальорке, уступив американке Николь Меликар и британке Анне Смит, — 3/6, 7/6 (6), 10:12.
Встреча продлилась 1 час 16 минут. Павлюченкова и Викмайер дважды брали подачу соперниц, сделали семь эйсов и две двойные ошибки. Николь и Анна реализовали три
Во втором раунде турнира Mallorca Open в парном разряде Меликар и Смит сыграют либо с немкой
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