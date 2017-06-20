Павлюченкова и Викмайер проиграли на старте парного турнира на Мальорке

Встреча продлилась 1 час 16 минут. Павлюченкова и Викмайер дважды брали подачу соперниц, сделали семь эйсов и две двойные ошибки. Николь и Анна реализовали три брейк-пойнта, совершили два эйса и четырежды ошибались при подаче.

Во втором раунде турнира Mallorca Open в парном разряде Меликар и Смит сыграют либо с немкой Анной-Леной Грёнефельд и чешкой Кветой Пешке, либо с испанками Арантой Паррой-Сантонхой и Сильвией Солер-Эспиносой.