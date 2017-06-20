Галле. Карен Хачанов взял верх над Жилем Симоном

За 2 часа 8 минут поединка 38-й номер рейтинга АТР, 21-летний Карен, записал в свой актив четыре брейка и пять эйсов, шесть раз ошибившись при подаче. 32-летний Жиль, находящийся на 35-й позиции в мировой классификации, один раз взял подачу оппонента, выполнил один эйс и допустил три двойные ошибки. В личных встречах игроков установилось равенство — 1:1.

Во втором круге турнира Gerry Weber Open Хачанов сыграет с японцем Кеи Нишикори.