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https://sport.mail.ru/news/tennis/30134346/
20 июня 2017, 17:33 | Теннис | GoTennis.ru

Анна Калинская не смогла преодолеть барьер первого раунда турнира на Мальорке

Российская теннисистка Анна Калинская завершила выступление на турнире Mallorca Open, проиграв в двух сетах немке Моне Бартель, — 6/7 (6), 4/6.

Поединок продлился 1 час 40 минут. 147-я ракетка мира, 18-летняя Калинская, трижды брала подачу оппонентки, совершила два эйса и пять двойных ошибок. 26-летняя Мона, занимающая 49-е место в мировой классификации, сделала четыре брейка и два эйса, три раза ошибившись при подаче. Прежде между собой спортсменки не встречались.

Во втором круге соревнований Бартель сыграет с победительницей противостояния испанки Карлы Суарес Наварро и американки Кэтрин Беллис.
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