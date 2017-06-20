Анна Калинская не смогла преодолеть барьер первого раунда турнира на Мальорке

Поединок продлился 1 час 40 минут. 147-я ракетка мира, 18-летняя Калинская, трижды брала подачу оппонентки, совершила два эйса и пять двойных ошибок. 26-летняя Мона, занимающая 49-е место в мировой классификации, сделала четыре брейка и два эйса, три раза ошибившись при подаче. Прежде между собой спортсменки не встречались.

Во втором круге соревнований Бартель сыграет с победительницей противостояния испанки Карлы Суарес Наварро и американки Кэтрин Беллис.