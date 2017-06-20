Анна Калинская не смогла преодолеть барьер первого раунда турнира на Мальорке
Российская теннисистка Анна Калинская завершила выступление на турнире Mallorca Open, проиграв в двух сетах немке Моне Бартель, — 6/7 (6), 4/6.
Поединок продлился 1 час 40 минут. 147-я ракетка мира, 18-летняя Калинская, трижды брала подачу оппонентки, совершила два эйса и пять двойных ошибок. 26-летняя Мона, занимающая 49-е место в мировой классификации, сделала четыре брейка и два эйса, три раза ошибившись при подаче. Прежде между собой спортсменки не встречались.
Во втором круге соревнований Бартель сыграет с победительницей противостояния испанки Карлы Суарес Наварро и американки Кэтрин Беллис.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter