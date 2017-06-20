Остапенко за победу на Roland Garros получит премию в €28 тысяч
РИГА, 20 июня. /ТАСС/. Представительница Латвии Елена Остапенко, которая стала победительницей Roland Garros, будет награждена государственной денежной премией в размере €28458. Такое решение во вторник на заседании приняло правительство республики.
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«Это лучшее достижение в истории латвийского тенниса и одно из лучших в истории латвийского спорта в целом», — сказано в постановлении правительства. Тренер Остапенко Елена Яковлева будет награждена премией в размере €14229. Эти деньги будут выделены из средств на непредвиденные расходы.
В начале июня 20-летняя Остапенко впервые в карьере стала победительницей турнира серии Большого шлема — Roland Garros. Спортсменка из Латвии стала первой «несеянной» теннисисткой с 1933 года, сумевшей выиграть самый престижный грунтовый турнир. В финале она обыграла румынку Симону Халеп.
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