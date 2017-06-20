Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/tennis/30134168/
20 июня 2017, 16:56 | Теннис | ТАСС

Остапенко за победу на Roland Garros получит премию в €28 тысяч

РИГА, 20 июня. /ТАСС/. Представительница Латвии Елена Остапенко, которая стала победительницей Roland Garros, будет награждена государственной денежной премией в размере €28458. Такое решение во вторник на заседании приняло правительство республики.

Симона Халеп во время финального матча. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

© Reuters

«Это лучшее достижение в истории латвийского тенниса и одно из лучших в истории латвийского спорта в целом», — сказано в постановлении правительства. Тренер Остапенко Елена Яковлева будет награждена премией в размере €14229. Эти деньги будут выделены из средств на непредвиденные расходы.

В начале июня 20-летняя Остапенко впервые в карьере стала победительницей турнира серии Большого шлема — Roland Garros. Спортсменка из Латвии стала первой «несеянной» теннисисткой с 1933 года, сумевшей выиграть самый престижный грунтовый турнир. В финале она обыграла румынку Симону Халеп.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Тенниса

Еще 7 новостей  Все новости
20 июня

Легенда Сююмбике: болельщикам Кубка конфедераций представили турмаршрут по ночной Казани

Прокуратура Испании заподозрила Моуринью в мошенничестве на €3,3 млн

Минтранс: транспортная система на Кубке конфедераций работает без сбоев