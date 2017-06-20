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https://sport.mail.ru/news/tennis/30134157/
20 июня 2017, 17:03 | Теннис | GoTennis.ru

Бирмингем. Йоханна Конта нанесла поражение Лесе Цуренко

Седьмая ракетка мира, британка Йоханна Конта взяла верх над украинкой Лесей Цуренко, занимающей 34-ю строчку рейтинга WTA, со счётом 6/3, 7/6 (6) на старте турнира в Бирмингеме.

Матч продолжался 1 час 36 минут. За это время 26-летняя Конта сделала четыре эйса, ни разу не ошиблась при подаче и реализовала два брейк-пойнта, а 28-летняя Цуренко трижды подала навылет, допустила шесть двойных ошибок и сделала один брейк. Ранее счёт в личных встречах стал 2:1 в пользу британки.

Во втором раунде соревнований Aegon Classic Birmingham Конта сразится с победительницей матча между американками Коко Вандевеге и Кристиной Макхэйл.
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