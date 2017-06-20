Бирмингем. Йоханна Конта нанесла поражение Лесе Цуренко
Седьмая ракетка мира, британка Йоханна Конта взяла верх над украинкой Лесей Цуренко, занимающей 34-ю строчку рейтинга WTA, со счётом 6/3, 7/6 (6) на старте турнира в Бирмингеме.
Матч продолжался 1 час 36 минут. За это время 26-летняя Конта сделала четыре эйса, ни разу не ошиблась при подаче и реализовала два
Во втором раунде соревнований Aegon Classic Birmingham Конта сразится с победительницей матча между американками Коко Вандевеге и Кристиной Макхэйл.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter