Бирмингем. Йоханна Конта нанесла поражение Лесе Цуренко

Матч продолжался 1 час 36 минут. За это время 26-летняя Конта сделала четыре эйса, ни разу не ошиблась при подаче и реализовала два брейк-пойнта, а 28-летняя Цуренко трижды подала навылет, допустила шесть двойных ошибок и сделала один брейк. Ранее счёт в личных встречах стал 2:1 в пользу британки.

Во втором раунде соревнований Aegon Classic Birmingham Конта сразится с победительницей матча между американками Коко Вандевеге и Кристиной Макхэйл.