Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/tennis/30133721/
20 июня 2017, 16:33 | Теннис | GoTennis.ru

Дмитрий Сурченко проиграл на старте «Челленджера» в Фергане

Россиянин Дмитрий Сурченко уступил американцу Секу Бангуре, занимающему 282-ю строчку рейтинга ATP, со счётом 1/6, 2/6 в первом круге «Челленджера» в Фергане (Узбекистан).

За 1 час 6 минут матча 27-летний Сурченко дважды подал навылет, допустил десять двойных ошибок и не сделал ни одного брейка, а 25-летний Бангура выполнил четыре эйса, четыре раза ошибся при подаче и реализовал четыре брейк-пойнта. Ранее спортсмены друг с другом не встречались.

Во втором круге «Челленджера» в Фергане Бангура сыграет со словенцем Блажем Кавчичем.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Тенниса

Еще 7 новостей  Все новости
20 июня

Галле. Роджер Федерер - Юити Сугита. Первый раунд. Прямая онлайн-трансляция

Давид Феррер покидает турнир в Галле

Анна Калинская не смогла преодолеть барьер первого раунда турнира на Мальорке