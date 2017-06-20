Дмитрий Сурченко проиграл на старте «Челленджера» в Фергане

За 1 час 6 минут матча 27-летний Сурченко дважды подал навылет, допустил десять двойных ошибок и не сделал ни одного брейка, а 25-летний Бангура выполнил четыре эйса, четыре раза ошибся при подаче и реализовал четыре брейк-пойнта. Ранее спортсмены друг с другом не встречались.

Во втором круге «Челленджера» в Фергане Бангура сыграет со словенцем Блажем Кавчичем.