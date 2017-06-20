Дмитрий Сурченко проиграл на старте «Челленджера» в Фергане
Россиянин Дмитрий Сурченко уступил американцу Секу Бангуре, занимающему 282-ю строчку рейтинга ATP, со счётом 1/6, 2/6 в первом круге «Челленджера» в Фергане (Узбекистан).
За 1 час 6 минут матча 27-летний Сурченко дважды подал навылет, допустил десять двойных ошибок и не сделал ни одного брейка, а 25-летний Бангура выполнил четыре эйса, четыре раза ошибся при подаче и реализовал четыре
Во втором круге «Челленджера» в Фергане Бангура сыграет со словенцем Блажем Кавчичем.
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