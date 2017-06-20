Мэнди Минелла проиграла Кирстен Флипкенс на Мальорке

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Встреча длилась 1 час 32 минуты. За это время 31-летняя Минелла сделала три эйса, дважды ошиблась при подаче и реализовала два брейк-пойнта, а её ровесница из Бельгии четыре раза подала навылет, допустила четыре двойные ошибки и сделала четыре брейка. Ранее счёт в личных встречах был 2:0 в пользу бельгийки.

Во втором раунде соревнований Mallorca Open Флипкенс сразится с итальянкой Робертой Винчи.