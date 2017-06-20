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https://sport.mail.ru/news/tennis/30133290/
20 июня 2017, 15:55 | Теннис | GoTennis.ru

Мэнди Минелла проиграла Кирстен Флипкенс на Мальорке

80-я ракетка мира, представительница Люксембурга Мэнди Минелла, не справилась с бельгийкой Кирстен Флипкенс, занимающей 88-ю строчку рейтинга WTA, уступив со счётом 6/3, 3/6, 2/6 на старте турнира на Мальорке.

80-я ракетка мира представительница Люксембурга <span class=error>Мэнди</span> <span class=error>Минелла</span> не справилась с бельгийкой <span class=error>Кирстен</span> Флипкенс занимающей 88-ю строчку рейтинга WTA уступив со счётом 6/3 3/6 2/6 на старте турнира на <span class=error>Мальорке</span>. Увеличить
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Встреча длилась 1 час 32 минуты. За это время 31-летняя Минелла сделала три эйса, дважды ошиблась при подаче и реализовала два брейк-пойнта, а её ровесница из Бельгии четыре раза подала навылет, допустила четыре двойные ошибки и сделала четыре брейка. Ранее счёт в личных встречах был 2:0 в пользу бельгийки.

Во втором раунде соревнований Mallorca Open Флипкенс сразится с итальянкой Робертой Винчи.
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