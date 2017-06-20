Мэнди Минелла проиграла Кирстен Флипкенс на Мальорке
80-я ракетка мира, представительница Люксембурга Мэнди Минелла, не справилась с бельгийкой Кирстен Флипкенс, занимающей 88-ю строчку рейтинга WTA, уступив со счётом 6/3, 3/6, 2/6 на старте турнира на Мальорке.
Увеличить
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Встреча длилась 1 час 32 минуты. За это время 31-летняя Минелла сделала три эйса, дважды ошиблась при подаче и реализовала два
Во втором раунде соревнований Mallorca Open Флипкенс сразится с итальянкой Робертой Винчи.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter