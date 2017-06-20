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https://sport.mail.ru/news/tennis/30133289/
20 июня 2017, 15:55 | Теннис | GoTennis.ru

Галле. Кеи Нишикори сломил сопротивление Фернандо Вердаско

Девятая ракетка мира, японец Кеи Нишикори, одолел испанца Фернандо Вердаско, занимающего 34-ю строчку рейтинга ATP, со счётом 6/7 (7), 6/3, 6/4 в первом раунде турнира в Галле.

Девятая ракетка мира японец <span class=error>Кеи</span> <span class=error>Нишикори</span> одолел испанца <span class=error>Фернандо</span> <span class=error>Вердаско</span> занимающего 34-ю строчку рейтинга ATP со счётом 6/7 (7) 6/3 6/4 в первом раунде турнира в <span class=error>Галле</span>. Увеличить
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Теннисисты провели на 2 часа 25 минут. За это время 27-летний Нишикори сделал три эйса, четыре раза ошибся при подаче и реализовал три брейк-пойнта, а 33-летний Вердаско 14 раз подал навылет, допустил две двойные ошибки и сделал один брейк. Ранее счёт в личных встречах был 4:2 в пользу японца.

Следующим соперником Нишикори на соревнованиях Gerry Weber Open будет либо россиянин Карен Хачанов, либо француз Жиль Симон.
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