Галле. Кеи Нишикори сломил сопротивление Фернандо Вердаско

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Теннисисты провели на 2 часа 25 минут. За это время 27-летний Нишикори сделал три эйса, четыре раза ошибся при подаче и реализовал три брейк-пойнта, а 33-летний Вердаско 14 раз подал навылет, допустил две двойные ошибки и сделал один брейк. Ранее счёт в личных встречах был 4:2 в пользу японца.

Следующим соперником Нишикори на соревнованиях Gerry Weber Open будет либо россиянин Карен Хачанов, либо француз Жиль Симон.