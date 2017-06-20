Галле. Кеи Нишикори сломил сопротивление Фернандо Вердаско
Девятая ракетка мира, японец Кеи Нишикори, одолел испанца Фернандо Вердаско, занимающего 34-ю строчку рейтинга ATP, со счётом 6/7 (7), 6/3, 6/4 в первом раунде турнира в Галле.
Увеличить
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Теннисисты провели на 2 часа 25 минут. За это время 27-летний Нишикори сделал три эйса, четыре раза ошибся при подаче и реализовал три
Следующим соперником Нишикори на соревнованиях Gerry Weber Open будет либо россиянин Карен Хачанов, либо француз Жиль Симон.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter