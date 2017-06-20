Катержина Синякова с победы стартовала на турнире в Бирмингеме

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За 1 час 51 минуту матча 21-летняя Синякова сделала один эйс, шесть раз ошиблась при подаче и реализовала шесть брейк-пойнтов, а 22-летняя Хибино один раз подала навылет, допустила две двойные ошибки и сделала четыре брейка. Это была первая официальная встреча теннисисток.