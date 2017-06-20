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https://sport.mail.ru/news/tennis/30133053/
20 июня 2017, 15:43 | Теннис | GoTennis.ru

Катержина Синякова с победы стартовала на турнире в Бирмингеме

40-я ракетка мира, чешка Катержина Синякова, одержала победу над японкой Нао Хибино, занимающей 8-ю строчку рейтинга WTA, со счётом 7/5, 7/5 на старте турнира в Бирмингеме.

40-я ракетка мира чешка <span class=error>Катержина</span> <span class=error>Синякова</span> одержала победу над японкой <span class=error>Нао</span> <span class=error>Хибино</span> занимающей 8-ю строчку рейтинга WTA со счётом 7/5 7/5 на старте турнира в Бирмингеме. Увеличить
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За 1 час 51 минуту матча 21-летняя Синякова сделала один эйс, шесть раз ошиблась при подаче и реализовала шесть брейк-пойнтов, а 22-летняя Хибино один раз подала навылет, допустила две двойные ошибки и сделала четыре брейка. Это была первая официальная встреча теннисисток.

Во втором круге соревнований Aegon Classic Birmingham Синякова поборется либо с австралийкой Дарьей Гавриловой, либо с представительницей Тайваня Се Су-Вей.
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