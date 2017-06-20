Катержина Синякова с победы стартовала на турнире в Бирмингеме
40-я ракетка мира, чешка Катержина Синякова, одержала победу над японкой Нао Хибино, занимающей 8-ю строчку рейтинга WTA, со счётом 7/5, 7/5 на старте турнира в Бирмингеме.
Увеличить
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
За 1 час 51 минуту матча 21-летняя Синякова сделала один эйс, шесть раз ошиблась при подаче и реализовала шесть
Во втором круге соревнований Aegon Classic Birmingham Синякова поборется либо с австралийкой Дарьей Гавриловой, либо с представительницей Тайваня Се
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter