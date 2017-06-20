Галле. Роберто Баутиста-Агут стал участником второго круга соревнований

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

Теннисисты провели на корте 1 час 34 минуты. За это время 29-летний Баутиста-Агут сделал четыре эйса, и разу не ошибся при подаче и реализовал шесть брейк-пойнтов, а 34-летний Берлок один раз подал навылет, допустил семь двойных ошибок и сделал два брейка. Теперь счёт в личных встречах стал 2:0 в пользу испанца.