Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/tennis/30132843/
20 июня 2017, 15:30 | Теннис | GoTennis.ru

Галле. Роберто Баутиста-Агут стал участником второго круга соревнований

19-я ракетка мира, испанец Роберто Баутиста-Агут, одолел аргентинца Карлоса Берлока, занимающего 79-ю строчку рейтинга ATP, со счётом 6/0, 4/6, 6/2 на старте турнира в Галле.

19-я ракетка мира испанец <span class=error>Роберто</span> <nobr>Баутиста-Агут</nobr> одолел аргентинца <span class=error>Карлоса</span> <span class=error>Берлока</span> занимающего 79-ю строчку рейтинга ATP со счётом 6/0 4/6 6/2 на старте турнира в <span class=error>Галле</span>. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

Теннисисты провели на корте 1 час 34 минуты. За это время 29-летний Баутиста-Агут сделал четыре эйса, и разу не ошибся при подаче и реализовал шесть брейк-пойнтов, а 34-летний Берлок один раз подал навылет, допустил семь двойных ошибок и сделал два брейка. Теперь счёт в личных встречах стал 2:0 в пользу испанца.

Во втором круге соревнований Gerry Weber Open Баутиста-Агут сразится с немцем Дастином Брауном.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Тенниса

Еще 7 новостей  Все новости
20 июня

Mallorca Open. Каролин Гарсия взяла верх над Еленой Янкович

Галле. Роберто Баутиста-Агут стал участником второго круга соревнований

Бирмингем. Наталья Вихлянцева завершила борьбу на турнире