Галле. Роберто Баутиста-Агут стал участником второго круга соревнований
19-я ракетка мира, испанец Роберто
Баутиста-Агут, одолел аргентинца Карлоса Берлока, занимающего 79-ю строчку рейтинга ATP, со счётом 6/0, 4/6, 6/2 на старте турнира в Галле.
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Теннисисты провели на корте 1 час 34 минуты. За это время 29-летний
Во втором круге соревнований Gerry Weber Open
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