Mallorca Open. Каролин Гарсия взяла верх над Еленой Янкович
23-я ракетка мира, француженка Каролин Гарсия, переиграла сербку Елену Янкович, занимающую 66-ю строчку рейтинга WTA, со счётом 6/4, 6/4 в первом раунде соревнований на Мальорке.
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Встреча длилась 1 час 26 минут. За это время 23-летняя Гарсия сделала четыре эйса, четыре раза ошиблась при подаче и реализовала четыре
Во втором круге турнира Mallorca Open Гарсия сыграет со словачкой Яной Чепеловой.
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