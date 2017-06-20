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https://sport.mail.ru/news/tennis/30132842/
20 июня 2017, 15:30 | Теннис | GoTennis.ru

Mallorca Open. Каролин Гарсия взяла верх над Еленой Янкович

23-я ракетка мира, француженка Каролин Гарсия, переиграла сербку Елену Янкович, занимающую 66-ю строчку рейтинга WTA, со счётом 6/4, 6/4 в первом раунде соревнований на Мальорке.

23-я ракетка мира француженка <span class=error>Каролин</span> <span class=error>Гарсия</span> переиграла сербку Елену <span class=error>Янкович</span> занимающую 66-ю строчку рейтинга WTA со счётом 6/4 6/4 в первом раунде соревнований на <span class=error>Мальорке</span>. Увеличить
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Встреча длилась 1 час 26 минут. За это время 23-летняя Гарсия сделала четыре эйса, четыре раза ошиблась при подаче и реализовала четыре брейк-пойнта, а 32-летняя Янкович четыре раза подала навылет, допустила три двойные ошибки и сделала два брейка. Ранее счёт в личных встречах был 3:1 в пользу сербки.

Во втором круге турнира Mallorca Open Гарсия сыграет со словачкой Яной Чепеловой.
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