Mallorca Open. Каролин Гарсия взяла верх над Еленой Янкович

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Встреча длилась 1 час 26 минут. За это время 23-летняя Гарсия сделала четыре эйса, четыре раза ошиблась при подаче и реализовала четыре брейк-пойнта, а 32-летняя Янкович четыре раза подала навылет, допустила три двойные ошибки и сделала два брейка. Ранее счёт в личных встречах был 3:1 в пользу сербки.

Во втором круге турнира Mallorca Open Гарсия сыграет со словачкой Яной Чепеловой.