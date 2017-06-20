Бирмингем. Наталья Вихлянцева завершила борьбу на турнире
65-я ракетка мира, россиянка Наталья Вихлянцева, уступила итальянке Камилле Джорджи, занимающей 102-ю строчку рейтинга WTA, со счётом 3/6, 6/7 (4) в первом круге турнира в Бирмингеме.
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Матч продолжался 1 час 40 минут. За это время 20-летняя Вихлянцева сделала четыре эйса, трижды ошиблась при подаче и реализовала два
Во втором раунде соревнований Aegon Classic Birmingham Джорджи сыграет с украинкой Элиной Свитолиной.
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