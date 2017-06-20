Бирмингем. Наталья Вихлянцева завершила борьбу на турнире

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

Матч продолжался 1 час 40 минут. За это время 20-летняя Вихлянцева сделала четыре эйса, трижды ошиблась при подаче и реализовала два брейк-пойнта, а 25-летняя Джорджи дважды подала навылет, допустила девять двойных ошибок и сделала три брейка. Это была первая официальная встреча спортсменок.

Во втором раунде соревнований Aegon Classic Birmingham Джорджи сыграет с украинкой Элиной Свитолиной.