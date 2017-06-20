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https://sport.mail.ru/news/tennis/30132615/
20 июня 2017, 15:10 | Теннис | GoTennis.ru

Бирмингем. Наталья Вихлянцева завершила борьбу на турнире

65-я ракетка мира, россиянка Наталья Вихлянцева, уступила итальянке Камилле Джорджи, занимающей 102-ю строчку рейтинга WTA, со счётом 3/6, 6/7 (4) в первом круге турнира в Бирмингеме.

65-я ракетка мира россиянка Наталья <span class=error>Вихлянцева</span> уступила итальянке Камилле <span class=error>Джорджи</span> занимающей 102-ю строчку рейтинга WTA со счётом 3/6 6/7 (4) в первом круге турнира в Бирмингеме. Увеличить
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Матч продолжался 1 час 40 минут. За это время 20-летняя Вихлянцева сделала четыре эйса, трижды ошиблась при подаче и реализовала два брейк-пойнта, а 25-летняя Джорджи дважды подала навылет, допустила девять двойных ошибок и сделала три брейка. Это была первая официальная встреча спортсменок.

Во втором раунде соревнований Aegon Classic Birmingham Джорджи сыграет с украинкой Элиной Свитолиной.
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