Миша Зверев продолжает выступление на турнире в Галле

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

Теннисисты провели на корте 1 час 15 минут. За это время 29-летний Зверев сделал семь эйсов, один раз ошибся при подаче и реализовал два брейк-пойнта, а его ровесник из Словакии дважды подал навылет, допустил две двойные ошибки и не сделал ни одного брейка. Ранее счёт в личных встречах был 3:2 в пользу немца.

Во втором раунде соревнований Gerry Weber Open Зверев скрестит ракетки либо со швейцарцем Роджером Федерером, либо с японцем Юити Сугитой.