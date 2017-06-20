Миша Зверев продолжает выступление на турнире в Галле
29-я ракетка мира, немец Миша Зверев, переиграл словака Лукаша Лацко, занимающего 103-ю строчку рейтинга ATP, со счётом 6/4, 6/4 в первом круге турнира в Галле.
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Теннисисты провели на корте 1 час 15 минут. За это время 29-летний Зверев сделал семь эйсов, один раз ошибся при подаче и реализовал два
Во втором раунде соревнований Gerry Weber Open Зверев скрестит ракетки либо со швейцарцем Роджером Федерером, либо с японцем Юити Сугитой.
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