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https://sport.mail.ru/news/tennis/30132374/
20 июня 2017, 15:01 | Теннис | GoTennis.ru

Миша Зверев продолжает выступление на турнире в Галле

29-я ракетка мира, немец Миша Зверев, переиграл словака Лукаша Лацко, занимающего 103-ю строчку рейтинга ATP, со счётом 6/4, 6/4 в первом круге турнира в Галле.

29-я ракетка мира немец Миша <span class=error>Зверев</span> переиграл словака <span class=error>Лукаша</span> <span class=error>Лацко</span> занимающего 103-ю строчку рейтинга ATP со счётом 6/4 6/4 в первом круге турнира в <span class=error>Галле</span>. Увеличить
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Теннисисты провели на корте 1 час 15 минут. За это время 29-летний Зверев сделал семь эйсов, один раз ошибся при подаче и реализовал два брейк-пойнта, а его ровесник из Словакии дважды подал навылет, допустил две двойные ошибки и не сделал ни одного брейка. Ранее счёт в личных встречах был 3:2 в пользу немца.

Во втором раунде соревнований Gerry Weber Open Зверев скрестит ракетки либо со швейцарцем Роджером Федерером, либо с японцем Юити Сугитой.
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