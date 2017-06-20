Петра Квитова преодолела барьер первого круга на соревнованиях в Бирмингеме
16-я ракетка мира, чешка Петра Квитова, обыграла свою соотечественницу Терезу Шмиткову, занимающую 167-ю строчку рейтинга WTA, со счётом 6/2, 6/3 на старте турнира в Бирмингеме.
Увеличить
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
За 1 час 24 минуты матча теннисистки допустили по две двойные ошибки. При этом 27-летняя Квитова сделала шесть эйсов и три брейка, а её 22-летняя оппонентка четыре раза подала навылет и не реализовала ни одного
Следующей соперницей Квитовой на соревнованиях Aegon Classic Birmingham станет британка Наоми Броуди.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter