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https://sport.mail.ru/news/tennis/30132373/
20 июня 2017, 15:01 | Теннис | GoTennis.ru

Петра Квитова преодолела барьер первого круга на соревнованиях в Бирмингеме

16-я ракетка мира, чешка Петра Квитова, обыграла свою соотечественницу Терезу Шмиткову, занимающую 167-ю строчку рейтинга WTA, со счётом 6/2, 6/3 на старте турнира в Бирмингеме.

16-я ракетка мира чешка Петра <span class=error>Квитова</span> обыграла свою соотечественницу Терезу <span class=error>Шмиткову</span> занимающую 167-ю строчку рейтинга WTA со счётом 6/2 6/3 на старте турнира в Бирмингеме. Увеличить
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За 1 час 24 минуты матча теннисистки допустили по две двойные ошибки. При этом 27-летняя Квитова сделала шесть эйсов и три брейка, а её 22-летняя оппонентка четыре раза подала навылет и не реализовала ни одного брейк-пойнта. Теперь счёт в личных встречах стал 2:0 в пользу Петры.

Следующей соперницей Квитовой на соревнованиях Aegon Classic Birmingham станет британка Наоми Броуди.
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