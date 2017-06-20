Петра Квитова преодолела барьер первого круга на соревнованиях в Бирмингеме

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За 1 час 24 минуты матча теннисистки допустили по две двойные ошибки. При этом 27-летняя Квитова сделала шесть эйсов и три брейка, а её 22-летняя оппонентка четыре раза подала навылет и не реализовала ни одного брейк-пойнта. Теперь счёт в личных встречах стал 2:0 в пользу Петры.

Следующей соперницей Квитовой на соревнованиях Aegon Classic Birmingham станет британка Наоми Броуди.