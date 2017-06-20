Анастасия Павлюченкова вышла во второй круг турнира на Мальорке
17-я ракетка мира, россиянка Анастасия Павлюченкова, одолела испанку Сару
Соррибес-Тормо, занимающую 97-ю строчку рейтинга WTA, со счётом 4/6, 7/5, 6/4 на старте турнира на Мальорке.
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Матч продолжался 2 часа 33 минуты. За это время 25-летняя Павлюченкова сделала один эйс, шесть раз ошиблась при подаче и реализовала пять
Во втором раунде соревнований Mallorca Open Павлюченкова померится силами с немкой Юлией Гёргес.
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