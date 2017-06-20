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https://sport.mail.ru/news/tennis/30131929/
20 июня 2017, 14:27 | Теннис | GoTennis.ru

Анастасия Павлюченкова вышла во второй круг турнира на Мальорке

17-я ракетка мира, россиянка Анастасия Павлюченкова, одолела испанку Сару Соррибес-Тормо, занимающую 97-ю строчку рейтинга WTA, со счётом 4/6, 7/5, 6/4 на старте турнира на Мальорке.

17-я ракетка мира россиянка Анастасия Павлюченкова одолела испанку <span class=error>Сару</span> <nobr>Соррибес-Тормо</nobr> занимающую 97-ю строчку рейтинга WTA со счётом 4/6 7/5 6/4 на старте турнира на <span class=error>Мальорке</span>. Увеличить
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Матч продолжался 2 часа 33 минуты. За это время 25-летняя Павлюченкова сделала один эйс, шесть раз ошиблась при подаче и реализовала пять брейк-пойнтов, а её соперница ни разу не подала навылет, допустила восемь двойных ошибок и сделала четыре брейка. Ранее счёт в личных встречах был 1:1.

Во втором раунде соревнований Mallorca Open Павлюченкова померится силами с немкой Юлией Гёргес.
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