Анастасия Павлюченкова вышла во второй круг турнира на Мальорке

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Матч продолжался 2 часа 33 минуты. За это время 25-летняя Павлюченкова сделала один эйс, шесть раз ошиблась при подаче и реализовала пять брейк-пойнтов, а её соперница ни разу не подала навылет, допустила восемь двойных ошибок и сделала четыре брейка. Ранее счёт в личных встречах был 1:1.

Во втором раунде соревнований Mallorca Open Павлюченкова померится силами с немкой Юлией Гёргес.