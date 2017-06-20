Кудрявцев и Ивашка одержали победу на старте «Челленджера» в Фергане
Россиянин Александр Кудрявцев и беларус Илья Ивашка обыграли хозяев корта Шаробиддина Абзалова и Павла Цоя со счётом 6/0, 6/4 в первом круге «Челленджера» в Фергане (Узбекистан).
Увеличить
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Встреча длилась 54 минуты. За это время Кудрявцев и Ивашка сделали три эйса, один раз ошиблись при подаче и реализовали четыре
Соперники Кудрявцева и Ивашки в четвертьфинале «Челленджера» в Фергане определятся позднее.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter