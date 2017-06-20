Кудрявцев и Ивашка одержали победу на старте «Челленджера» в Фергане

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Встреча длилась 54 минуты. За это время Кудрявцев и Ивашка сделали три эйса, один раз ошиблись при подаче и реализовали четыре брейк-пойнта, а их соперники трижды подали навылет, допустили шесть двойных ошибок и не сделали ни одного брейка.

Соперники Кудрявцева и Ивашки в четвертьфинале «Челленджера» в Фергане определятся позднее.