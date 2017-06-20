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https://sport.mail.ru/news/tennis/30131686/
20 июня 2017, 14:10 | Теннис | GoTennis.ru

Кудрявцев и Ивашка одержали победу на старте «Челленджера» в Фергане

Россиянин Александр Кудрявцев и беларус Илья Ивашка обыграли хозяев корта Шаробиддина Абзалова и Павла Цоя со счётом 6/0, 6/4 в первом круге «Челленджера» в Фергане (Узбекистан).

Россиянин Александр <span class=error>Кудрявцев</span> и <span class=error>беларус</span> Илья <span class=error>Ивашка</span> обыграли хозяев корта Шаробиддина <span class=error>Абзалова</span> и Павла <span class=error>Цоя</span> со счётом 6/0 6/4 в первом круге Челленджера в Фергане (Узбекистан). Увеличить
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Встреча длилась 54 минуты. За это время Кудрявцев и Ивашка сделали три эйса, один раз ошиблись при подаче и реализовали четыре брейк-пойнта, а их соперники трижды подали навылет, допустили шесть двойных ошибок и не сделали ни одного брейка.

Соперники Кудрявцева и Ивашки в четвертьфинале «Челленджера» в Фергане определятся позднее.
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