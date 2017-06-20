Mallorca Open. Роберта Винчи отдала Саре Эррани лишь три гейма
33-я ракетка мира, итальянка Роберта Винчи, взяла верх над своей соотечественницей Сарой Эррани, занимающей 72-ю строчку рейтинга WTA, со счётом 6/2, 6/1 на старте соревнований на Мальорке.
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Теннисистки провели на корте 58 минут. За это время 34-летняя Винчи сделала три эйса, один раз ошиблась при подаче и реализовала шесть
Следующей соперницей Винчи на турнире Mallorca Open станет либо Кирстен Флипкенс из Бельгии, либо Мэнди Минелла из Люксембурга.
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