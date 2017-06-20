Mallorca Open. Роберта Винчи отдала Саре Эррани лишь три гейма

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Теннисистки провели на корте 58 минут. За это время 34-летняя Винчи сделала три эйса, один раз ошиблась при подаче и реализовала шесть брейк-пойнтов, а 30-летняя Эррани ни разу не подала навылет, допустила две двойные ошибки и сделала два брейка. Ранее счёт в личных встречах был 6:4 в пользу Сары.

Следующей соперницей Винчи на турнире Mallorca Open станет либо Кирстен Флипкенс из Бельгии, либо Мэнди Минелла из Люксембурга.