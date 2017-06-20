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https://sport.mail.ru/news/tennis/30131252/
20 июня 2017, 13:54 | Теннис | GoTennis.ru

Mallorca Open. Роберта Винчи отдала Саре Эррани лишь три гейма

33-я ракетка мира, итальянка Роберта Винчи, взяла верх над своей соотечественницей Сарой Эррани, занимающей 72-ю строчку рейтинга WTA, со счётом 6/2, 6/1 на старте соревнований на Мальорке.

33-я ракетка мира итальянка Роберта <span class=error>Винчи</span> взяла верх над своей соотечественницей <span class=error>Сарой</span> <span class=error>Эррани</span> занимающей 72-ю строчку рейтинга WTA со счётом 6/2 6/1 на старте соревнований на <span class=error>Мальорке</span>. Увеличить
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Теннисистки провели на корте 58 минут. За это время 34-летняя Винчи сделала три эйса, один раз ошиблась при подаче и реализовала шесть брейк-пойнтов, а 30-летняя Эррани ни разу не подала навылет, допустила две двойные ошибки и сделала два брейка. Ранее счёт в личных встречах был 6:4 в пользу Сары.

Следующей соперницей Винчи на турнире Mallorca Open станет либо Кирстен Флипкенс из Бельгии, либо Мэнди Минелла из Люксембурга.
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