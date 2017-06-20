Мальорка. Юлия Гёргес успешно стартовала на турнире
54-я ракетка мира, немка Юлия Гёргес, в двух сетах переиграла испанку Лару Арруабаррену, занимающую 60-ю строчку рейтинга WTA. со счётом 6/1, 6/2 в первом круге турнира на Мальорке.
Увеличить
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
За 1 час 9 минут матча 28-летняя Гёргес сделала семь эйсов, дважды ошиблась при подаче и реализовала пять
Во втором раунде соревнований Mallorca Open Гёргес сразится либо с россиянкой Анастасией Павлюченковой, либо с испанкой Сарой
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter