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https://sport.mail.ru/news/tennis/30131251/
20 июня 2017, 13:53 | Теннис | GoTennis.ru

Мальорка. Юлия Гёргес успешно стартовала на турнире

54-я ракетка мира, немка Юлия Гёргес, в двух сетах переиграла испанку Лару Арруабаррену, занимающую 60-ю строчку рейтинга WTA. со счётом 6/1, 6/2 в первом круге турнира на Мальорке.

54-я ракетка мира немка Юлия <span class=error>Гёргес</span> в двух сетах переиграла испанку <span class=error>Лару</span> Арруабаррену занимающую 60-ю строчку рейтинга WTA. со счётом 6/1 6/2 в первом круге турнира на <span class=error>Мальорке</span>. Увеличить
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За 1 час 9 минут матча 28-летняя Гёргес сделала семь эйсов, дважды ошиблась при подаче и реализовала пять брейк-пойнтов, а её 25-летняя соперница дважды подала навылет, допустила пять двойных ошибок и не сделала ни одного брейка. Теперь счёт в личных встречах стал 2:0 в пользу немки.

Во втором раунде соревнований Mallorca Open Гёргес сразится либо с россиянкой Анастасией Павлюченковой, либо с испанкой Сарой Соррибес-Тормо.
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