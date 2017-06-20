Мальорка. Юлия Гёргес успешно стартовала на турнире

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За 1 час 9 минут матча 28-летняя Гёргес сделала семь эйсов, дважды ошиблась при подаче и реализовала пять брейк-пойнтов, а её 25-летняя соперница дважды подала навылет, допустила пять двойных ошибок и не сделала ни одного брейка. Теперь счёт в личных встречах стал 2:0 в пользу немки.