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https://sport.mail.ru/news/tennis/30130977/
20 июня 2017, 13:33 | Теннис | GoTennis.ru

Полин Парментье покидает соревнования на Мальорке

82-я ракетка мира, француженка Полин Парментье, проиграла словачке Яне Чепеловой, занимающей 96-ю строчку рейтинга WTA, со счётом 2/6, 0/6 на старте турнира на Мальорке.

82-я ракетка мира француженка Полин Парментье проиграла словачке Яне <span class=error>Чепеловой</span> занимающей 96-ю строчку рейтинга WTA со счётом 2/6 0/6 на старте турнира на <span class=error>Мальорке</span>. Увеличить
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Встреча длилась 49 минут. За это время теннисисты выполнили по одному эйсу. При этом 31-летняя Парментье дважды ошиблась при подаче и реализовала один брейк-пойнт, а 24-летняя Чепелова допустила три двойные ошибки и сделала шесть брейков. Теперь счёт в личных встречах стал 1:1.

Во втором круге соревнований Mallorca Open Чепелова сыграет с победительницей матча между сербкой Еленой Янкович и француженкой Каролин Гарсией.
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