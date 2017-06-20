Полин Парментье покидает соревнования на Мальорке
82-я ракетка мира, француженка Полин Парментье, проиграла словачке Яне Чепеловой, занимающей 96-ю строчку рейтинга WTA, со счётом 2/6, 0/6 на старте турнира на Мальорке.
Увеличить
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Встреча длилась 49 минут. За это время теннисисты выполнили по одному эйсу. При этом 31-летняя Парментье дважды ошиблась при подаче и реализовала один
Во втором круге соревнований Mallorca Open Чепелова сыграет с победительницей матча между сербкой Еленой Янкович и француженкой Каролин Гарсией.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter