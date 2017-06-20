Полин Парментье покидает соревнования на Мальорке

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Встреча длилась 49 минут. За это время теннисисты выполнили по одному эйсу. При этом 31-летняя Парментье дважды ошиблась при подаче и реализовала один брейк-пойнт, а 24-летняя Чепелова допустила три двойные ошибки и сделала шесть брейков. Теперь счёт в личных встречах стал 1:1.

Во втором круге соревнований Mallorca Open Чепелова сыграет с победительницей матча между сербкой Еленой Янкович и француженкой Каролин Гарсией.