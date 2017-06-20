Анетт Контавейт снялась с турнира на Мальорке
Эстонка Анетт Контавейт была вынуждена сняться с соревнований Mallorca Open, которые в эти дня приходят на Мальорке. Причиной стала травма ноги спортсменки.
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Видимо, что-то случилось...
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В первом круге она должна была сыграть с итальянкой Робертой Винчи, но теперь место Контавейт в турнирной сетке займёт представительница Италии Сара Эррани.
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