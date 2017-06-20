Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/tennis/30130245/
20 июня 2017, 12:43 | Теннис | GoTennis.ru

Анетт Контавейт снялась с турнира на Мальорке

Эстонка Анетт Контавейт была вынуждена сняться с соревнований Mallorca Open, которые в эти дня приходят на Мальорке. Причиной стала травма ноги спортсменки.

Эстонка <span class=error>Анетт</span> Контавейт была вынуждена сняться с соревнований Mallorca <span class=error>Open</span> которые в эти дня приходят на <span class=error>Мальорке</span>. Причиной стала травма ноги спортсменки. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

В первом круге она должна была сыграть с итальянкой Робертой Винчи, но теперь место Контавейт в турнирной сетке займёт представительница Италии Сара Эррани.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Тенниса

Еще 7 новостей  Все новости
20 июня

Анетт Контавейт снялась с турнира на Мальорке

Барбора Стрыкова: Моего любимого здесь нет, так что мы могли бы поужинать

Слоан Стивенс намерена выступить на Уимблдоне