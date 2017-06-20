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https://sport.mail.ru/news/tennis/30129563/
20 июня 2017, 11:58 | Теннис | GoTennis.ru

Слоан Стивенс намерена выступить на Уимблдоне

24-летняя американка Слоан Стивенс намерена вернуться в Тур во время Уимблдона. Напомним, что ранее в этом году спортсменка перенесла операцию на левой ноге.

24-летняя американка <span class=error>Слоан</span> <span class=error>Стивенс</span> намерена вернуться в Тур во время Уимблдона. <span class=stop>Напомним</span> что ранее в этом году спортсменка перенесла <span class=error>опрецию</span> на левой ноге. Увеличить
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«Скоро увидимся, Уимблдон», — написала Стивенс в своём микроблоге на сервисе Twitter.

Теннисистка не выступала на соревнованиях с Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро.
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