Слоан Стивенс намерена выступить на Уимблдоне
24-летняя американка Слоан Стивенс намерена вернуться в Тур во время Уимблдона. Напомним, что ранее в этом году спортсменка перенесла операцию на левой ноге.
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Видимо, что-то случилось...
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«Скоро увидимся, Уимблдон», — написала Стивенс в своём микроблоге на сервисе Twitter.
Теннисистка не выступала на соревнованиях с Олимпийских игр в
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