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https://sport.mail.ru/news/tennis/30128426/
20 июня 2017, 10:49 | Теннис | GoTennis.ru

Вера Звонарёва преодолела барьер первого круга турнира ITF в Фергане

Россиянка Вера Звонарёва, не выступавшая в апреля 2015 года, взяла верх над хозяйкой кортов Гульчехрой Мухаммадсидиковой со счётом 6/0, 6/0 в первом круге турнира ITF в Фергане (Узбекистан).

Россиянка Вера <span class=error>Звонарёва</span> не выступавшая в апреля 2015 года взяла верх над хозяйкой кортов Гульчехрой Мухаммадсидиковой со счётом 6/0 6/0 в первом круге турнира ITF в Фергане (Узбекистан). Увеличить
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Матч продолжался 28 минут. За это время 32-летняя Звонарёва сделала пять эйсов, ни разу не ошиблась при подаче и реализовала шесть брейк-пойнтов, а её 20-летняя соперница ни разу не подала навылет, допустила четыре двойные ошибки и не сделала ни одного брейка.
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