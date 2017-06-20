Вера Звонарёва преодолела барьер первого круга турнира ITF в Фергане
Россиянка Вера Звонарёва, не выступавшая в апреля 2015 года, взяла верх над хозяйкой кортов Гульчехрой Мухаммадсидиковой со счётом 6/0, 6/0 в первом круге турнира ITF в Фергане (Узбекистан).
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Матч продолжался 28 минут. За это время 32-летняя Звонарёва сделала пять эйсов, ни разу не ошиблась при подаче и реализовала шесть
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