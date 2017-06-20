Вера Звонарёва преодолела барьер первого круга турнира ITF в Фергане

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Матч продолжался 28 минут. За это время 32-летняя Звонарёва сделала пять эйсов, ни разу не ошиблась при подаче и реализовала шесть брейк-пойнтов, а её 20-летняя соперница ни разу не подала навылет, допустила четыре двойные ошибки и не сделала ни одного брейка.