Виктория Азаренко впервые сыграет в испанской Мальорке

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

Сегодня Виктория Азаренко в поединке первого круга сыграет с японской теннисисткой Рисой Одзаки, занимающей 73-е место в мировом рейтинге. Их встреча начнется не раньше 20.00 по минскому времен и будет показана в прямом эфире телеканала «Беларусь 5».

Телеканал «Беларусь 5» покажет первый матч Виктории Азаренко на турнире в МальоркеСтартовый поединок турнира в испанской Мальорке между Викторией Азаренко и японкой Рисой Одзаки начнется не ранее 20.00 по минскому времени и будет транслироваться в прямом эфире.

Перед сегодняшней игрой бывшая первая ракетка планеты несколько дней тренировалась на травяных кортах Мальроки и сказала, что ей очень понравился этот испанский остров. Виктория Азаренко отметила, что последние 3 месяца она интенсивно готовилась со своей новой тренерской командой и нынешний турнир покажет результаты проделанной работы. В последний раз Виктория выступала в официальных турнирах в мае 2016 года на парижских кортах «Ролан Гаррос».

После выступления на Мальорке Виктория Азаренко планирует отправиться в Англию и подготовиться к Уимблдонскому турниру, третьему в сезоне турниру серии «Большого шлема». Соревнования на кортах Всеанглийского лаун-теннисного клуба в предместьях Лондона пройдут с 3 по 16 июля.