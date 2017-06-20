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https://sport.mail.ru/news/tennis/30127831/
20 июня 2017, 9:57 | Теннис | БЕЛТА

Виктория Азаренко впервые сыграет в испанской Мальорке

20 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Виктория Азаренко сегодня возвращается в мировой теннисный тур после перерыва, связанного с рождением сына. Ведущая белорусская теннисистка впервые в карьере выступит на турнире в испанской Мальорке (призовой фонд — $226 тыс.), сообщает корреспондент БЕЛТА.

Сегодня Виктория <span class=error>Азаренко</span> в поединке первого круга сыграет с японской теннисисткой <span class=error>Рисой</span> <span class=error>Одзаки</span> занимающей 73-е место в мировом рейтинге. Увеличить
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Сегодня Виктория Азаренко в поединке первого круга сыграет с японской теннисисткой Рисой Одзаки, занимающей 73-е место в мировом рейтинге. Их встреча начнется не раньше 20.00 по минскому времен и будет показана в прямом эфире телеканала «Беларусь 5».

Телеканал «Беларусь 5» покажет первый матч Виктории Азаренко на турнире в МальоркеСтартовый поединок турнира в испанской Мальорке между Викторией Азаренко и японкой Рисой Одзаки начнется не ранее 20.00 по минскому времени и будет транслироваться в прямом эфире.

Перед сегодняшней игрой бывшая первая ракетка планеты несколько дней тренировалась на травяных кортах Мальроки и сказала, что ей очень понравился этот испанский остров. Виктория Азаренко отметила, что последние 3 месяца она интенсивно готовилась со своей новой тренерской командой и нынешний турнир покажет результаты проделанной работы. В последний раз Виктория выступала в официальных турнирах в мае 2016 года на парижских кортах «Ролан Гаррос».

После выступления на Мальорке Виктория Азаренко планирует отправиться в Англию и подготовиться к Уимблдонскому турниру, третьему в сезоне турниру серии «Большого шлема». Соревнования на кортах Всеанглийского лаун-теннисного клуба в предместьях Лондона пройдут с 3 по 16 июля.

Виктория Азаренко возвращается в теннисный тур матчем с японкой Рисой ОдзакиВиктория Азаренко в последний раз выходила на корт в конце мая прошлого года в Париже на открытом чемпионате Франции, но из-за травмы не смогла завершить поединок первого круга с итальянской теннисисткой Карин Кнапп.

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