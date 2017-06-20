Виктория Азаренко впервые сыграет в испанской Мальорке
20 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Виктория Азаренко сегодня возвращается в мировой теннисный тур после перерыва, связанного с рождением сына. Ведущая белорусская теннисистка впервые в карьере выступит на турнире в испанской Мальорке (призовой фонд — $226 тыс.), сообщает корреспондент БЕЛТА.
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сегодня Виктория Азаренко в поединке первого круга сыграет с японской теннисисткой Рисой Одзаки, занимающей 73-е место в мировом рейтинге. Их встреча начнется не раньше 20.00 по минскому времен и будет показана в прямом эфире телеканала «Беларусь 5».
Телеканал «Беларусь 5» покажет первый матч Виктории Азаренко на турнире в МальоркеСтартовый поединок турнира в испанской Мальорке между Викторией Азаренко и японкой Рисой Одзаки начнется не ранее 20.00 по минскому времени и будет транслироваться в прямом эфире.
Перед сегодняшней игрой бывшая первая ракетка планеты несколько дней тренировалась на травяных кортах Мальроки и сказала, что ей очень понравился этот испанский остров. Виктория Азаренко отметила, что последние 3 месяца она интенсивно готовилась со своей новой тренерской командой и нынешний турнир покажет результаты проделанной работы. В последний раз Виктория выступала в официальных турнирах в мае 2016 года на парижских кортах «Ролан Гаррос».
После выступления на Мальорке Виктория Азаренко планирует отправиться в Англию и подготовиться к Уимблдонскому турниру, третьему в сезоне турниру серии «Большого шлема». Соревнования на кортах Всеанглийского
Виктория Азаренко возвращается в теннисный тур матчем с японкой Рисой ОдзакиВиктория Азаренко в последний раз выходила на корт в конце мая прошлого года в Париже на открытом чемпионате Франции, но
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter