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https://sport.mail.ru/news/tennis/30127487/
20 июня 2017, 9:31 | Теннис | Чемпионат.com

Азаренко: Чувствую, что ещё не реализовала свой потенциал и могу стать сильнее

Белорусская теннисистка Виктория Азаренко рассказала о своём настрое перед возвращением в тур.

Белорусская теннисистка Виктория <span class=error>Азаренко</span> рассказала о своём настрое перед возвращением в тур. Увеличить
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Бывшая первая ракетка мира, ставшая мамой, сыграет на турнире на Мальорке.

«Думаю, я готова к соревнованиям. Это ощущение никогда не покидало меня. Я чувствую, что ещё не реализовала свой потенциал и могу стать сильнее.

Я уже устала от тренировок, мне нужно было нечто, ради чего я тренируюсь. Дело было не в физической готовности, а в психологической. Нужно было вновь привыкнуть к путешествиям с командой и всему остальному.

В межсезонье я поработала над изменением техники, биомеханикой, чтобы продлить свою карьеру. Я всегда сосредоточена на том, чтобы отдать все силы на корте. Это никуда не делось, — цитирует Азаренко официальный сайт тура.

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