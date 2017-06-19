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https://sport.mail.ru/news/tennis/30123170/
19 июня 2017, 19:12 | Теннис | Чемпионат.com

Бердых и Янг вышли во второй круг турнира в Лондоне

Чешский теннисист Томаш Бердых, получивший от организаторов турнира в Лондоне седьмой номер посева, вышел во второй круг, в двух сетах обыграв бельгийца Стива Дарси со счётом 7:5, 6:3.

Чешский теннисист <span class=error>Томаш</span> <span class=error>Бердых</span> получивший от организаторов турнира в Лондоне седьмой номер посева вышел во второй круг в двух сетах обыграв бельгийца <span class=error>Стива</span> <span class=error>Дарси</span> со счётом 7:5 6:3. Увеличить
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Матч продолжался 1 час 18 минут. Бердых 10 раз подал навылет, допустил 6 двойных ошибок и реализовал 4 брейк-пойнта из 4. На счету Дарси 3 эйса и 2 брейка.

В другом матче австралиец Ник Кирьос (9), уступив в первом сете американцу Дональду Янгу со счётом 6:7 (3:7), отказался от продолжения борьбы.
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