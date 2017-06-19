Путинцева проиграла в первом круге турнира в Бирмингеме

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Матч продолжался 1 час 22 минуты. Стрыцова шесть раз подала навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала три из шести брейк-пойнтов.



Стрыцова во второй раз обыграла Путинцеву на корте, но их первая встреча состоялась пять лет назад.