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https://sport.mail.ru/news/tennis/30122989/
19 июня 2017, 19:09 | Теннис | Sports.kz

Путинцева проиграла в первом круге турнира в Бирмингеме

Чешская теннисистка Барбора Стрыцова, получившая от организаторов восьмой номер посева, вышла во второй круг турнира в Бирмингеме, в двух сетах обыграв Юлию Путинцеву, представляющую Казахстан, со счётом 6:3, 6:3.

Чешская теннисистка <span class=error>Барбора</span> <span class=error>Стрыцова</span> получившая от организаторов восьмой номер посева вышла во второй круг турнира в Бирмингеме в двух сетах обыграв Юлию <span class=error>Путинцеву</span> представляющую Казахстан со счётом 6:3 6:3. Увеличить
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Матч продолжался 1 час 22 минуты. Стрыцова шесть раз подала навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала три из шести брейк-пойнтов.

Стрыцова во второй раз обыграла Путинцеву на корте, но их первая встреча состоялась пять лет назад.

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