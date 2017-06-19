Путинцева проиграла в первом круге турнира в Бирмингеме
Чешская теннисистка Барбора Стрыцова, получившая от организаторов восьмой номер посева, вышла во второй круг турнира в Бирмингеме, в двух сетах обыграв Юлию Путинцеву, представляющую Казахстан, со счётом 6:3, 6:3.
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Матч продолжался 1 час 22 минуты. Стрыцова шесть раз подала навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала три из шести
Стрыцова во второй раз обыграла Путинцеву на корте, но их первая встреча состоялась пять лет назад.
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