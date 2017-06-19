Бирмингем. Лорен Дэвис потерпела поражение от Наоми Осаки

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Встреча длилась 2 часа 20 минут. За это время 23-летняя Дэвис сделала шесть эйсов, семь раз ошиблась при подаче и реализовала четыре брейк-пойнта, а 19-летняя Осака 11 раз подала навылет, допустила три двойные ошибки и сделала пять брейков. Ранее теннисистки друг с другом не встречались.

Во втором круге соревнований Aegon Classic Birmingham Осака сыграет с победительницей матча между словачкой Доминикой Цибулковой и чешкой Люси Шафаржовой.