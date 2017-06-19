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https://sport.mail.ru/news/tennis/30121012/
19 июня 2017, 15:56 | Теннис | GoTennis.ru

Бирмингем. Лорен Дэвис потерпела поражение от Наоми Осаки

27-я ракетка мира, американка Лорен Дэвис, проиграла японке Наоми Осаке, занимающей 61-ю строчку рейтинга WTA, со счётом 1/6, 6/2, 6/7 (4) в первом круге турнира в Бирмингеме.

27-я ракетка мира американка <span class=error>Лорен</span> <span class=error>Дэвис</span> проиграла японке <span class=error>Наоми</span> <span class=error>Осаке</span> занимающей 61-ю строчку рейтинга WTA со счётом 1/6 6/2 6/7 (4) в первом круге турнира в Бирмингеме. Увеличить
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Встреча длилась 2 часа 20 минут. За это время 23-летняя Дэвис сделала шесть эйсов, семь раз ошиблась при подаче и реализовала четыре брейк-пойнта, а 19-летняя Осака 11 раз подала навылет, допустила три двойные ошибки и сделала пять брейков. Ранее теннисистки друг с другом не встречались.

Во втором круге соревнований Aegon Classic Birmingham Осака сыграет с победительницей матча между словачкой Доминикой Цибулковой и чешкой Люси Шафаржовой.
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