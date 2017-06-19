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https://sport.mail.ru/news/tennis/30121011/
19 июня 2017, 15:56 | Теннис | GoTennis.ru

Елизавета Куличкова одержала победу в финале квалификации турнира в Бирмингеме

154-я ракетка мира, россиянка Елизавета Куличкова, нанесла поражение американке Сачии Викери, занимающей 146-ю строчку рейтинга WTA, со счётом 6/0, 6/2 в финале квалификации турнира в Бирмингеме.

154-я ракетка мира россиянка Елизавета <span class=error>Куличкова</span> нанесла поражение американке <span class=error>Сачии</span> <span class=error>Викери</span> занимающей 146-ю строчку рейтинга WTA со счётом 6/0 6/2 в финале квалификации турнира в Бирмингеме. Увеличить
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За 50 минут матча 21-летняя Куличкова сделала два эйса, дважды ошиблась при подаче и реализовала пять брейк-пойнтов, а 22-летняя Викери трижды подала навылет, допустила три двойные ошибки и не сделала ни одного брейка. Это была первая официальная встреча спортсменок.

Соперница Куличковой в первом круге соревнований Aegon Classic Birmingham определится позднее.
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