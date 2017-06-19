Елизавета Куличкова одержала победу в финале квалификации турнира в Бирмингеме

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За 50 минут матча 21-летняя Куличкова сделала два эйса, дважды ошиблась при подаче и реализовала пять брейк-пойнтов, а 22-летняя Викери трижды подала навылет, допустила три двойные ошибки и не сделала ни одного брейка. Это была первая официальная встреча спортсменок.

Соперница Куличковой в первом круге соревнований Aegon Classic Birmingham определится позднее.