Лондон. Жо-Вилфрид Цонга отдал Адриану Маннарино четыре гейма
Французский теннисист
Жо-Вилфрид Цонга преодолел барьер первого круга турнира в Лондоне, обыграв в двух партиях своего соотечественника Адриана Маннарино, — 6/2, 6/2.
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За 1 час 6 минут поединка десятый номер рейтинга АТР, 32-летний
Во втором раунде соревнований Aegon Championships Цонга сыграет либо с грузином Николозом Басилашвили, либо с Жилем Мюллером из Люксембурга.
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