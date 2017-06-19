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https://sport.mail.ru/news/tennis/30120798/
19 июня 2017, 15:41 | Теннис | GoTennis.ru

Лондон. Жо-Вилфрид Цонга отдал Адриану Маннарино четыре гейма

Французский теннисист Жо-Вилфрид Цонга преодолел барьер первого круга турнира в Лондоне, обыграв в двух партиях своего соотечественника Адриана Маннарино, — 6/2, 6/2.

Французский теннисист <nobr>Жо-Вилфрид</nobr> <span class=error>Цонга</span> преодолел барьер первого круга турнира в Лондоне обыграв в двух партиях своего соотечественника Адриана <span class=error>Маннарино</span> — 6/2 6/2. Увеличить
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За 1 час 6 минут поединка десятый номер рейтинга АТР, 32-летний Жо-Вилфрид, сделал пять брейков и восемь эйсов, дважды ошибившись при подаче. 28-летний Маннарино, занимающий 62-ю позицию в мировой классификации, один раз взял подачу соперника, выполнил два эйса и допустил одну двойную ошибку. Ранее счёт в личных встречах игроков был 1:1.

Во втором раунде соревнований Aegon Championships Цонга сыграет либо с грузином Николозом Басилашвили, либо с Жилем Мюллером из Люксембурга.
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