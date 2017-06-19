Галле. Филипп Кольшрайбер сломил сопротивление Жоао Соусы
Немецкий теннисист Филипп Кольшрайбер преодолел барьер первого раунда турнира в Галле, переиграв в трёх сетах португальца Жоао Соусу, — 3/6, 6/4, 6/4.
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За 2 часа, проведённые на корте, 56-я ракетка мира, 33-летний Филипп, записал в свой актив три брейка и 12 эйсов, один раз ошибившись при подаче. 28-летний Соуса, занимающий 57-е место в рейтинге АТР, трижды брал подачу оппонента и выполнил шесть эйсов. Немец сократил отставание в личных встречах игроков — 1:2.
Во втором круге соревнований Gerry Weber Open Кольшрайбер сразится с победителем игры итальянца Паоло Лоренци и своего соотечественника Александра Зверева.
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