Галле. Филипп Кольшрайбер сломил сопротивление Жоао Соусы

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

За 2 часа, проведённые на корте, 56-я ракетка мира, 33-летний Филипп, записал в свой актив три брейка и 12 эйсов, один раз ошибившись при подаче. 28-летний Соуса, занимающий 57-е место в рейтинге АТР, трижды брал подачу оппонента и выполнил шесть эйсов. Немец сократил отставание в личных встречах игроков — 1:2.

Во втором круге соревнований Gerry Weber Open Кольшрайбер сразится с победителем игры итальянца Паоло Лоренци и своего соотечественника Александра Зверева.