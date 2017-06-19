Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/tennis/30120567/
19 июня 2017, 15:24 | Теннис | GoTennis.ru

Галле. Филипп Кольшрайбер сломил сопротивление Жоао Соусы

Немецкий теннисист Филипп Кольшрайбер преодолел барьер первого раунда турнира в Галле, переиграв в трёх сетах португальца Жоао Соусу, — 3/6, 6/4, 6/4.

Немецкий теннисист Филипп Кольшрайбер преодолел барьер первого раунда турнира в <span class=error>Галле</span> переиграв в трёх сетах португальца <span class=error>Жоао</span> Соусу — 3/6 6/4 6/4. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

За 2 часа, проведённые на корте, 56-я ракетка мира, 33-летний Филипп, записал в свой актив три брейка и 12 эйсов, один раз ошибившись при подаче. 28-летний Соуса, занимающий 57-е место в рейтинге АТР, трижды брал подачу оппонента и выполнил шесть эйсов. Немец сократил отставание в личных встречах игроков — 1:2.

Во втором круге соревнований Gerry Weber Open Кольшрайбер сразится с победителем игры итальянца Паоло Лоренци и своего соотечественника Александра Зверева.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Тенниса

Еще 7 новостей  Все новости
19 июня

Лондон. Жо-Вилфрид Цонга отдал Адриану Маннарино четыре гейма

Галле. Филипп Кольшрайбер сломил сопротивление Жоао Соусы

Эдвин Вайндорфер: Велика вероятность, что Федерер приедет в Штутгарт в следующем году