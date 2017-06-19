Гаэль Монфис и Фабио Фоньини сыграют на турнире в Санкт-Петербурге

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«Мы рады, что оба теннисиста примут участие в нашем турнире. Темпераментный Фабио Фоньини всегда показывает зрелищный, нестандартный теннис, который нравится зрителям.

Свой фирменный неповторимый стиль отличает и француза Монфиса, которого тоже ни с кем не перепутаешь — фанаты тенниса любят Гаэля за его артистизм и фирменные акробатические прыжки.

Причём каждый из этих титулованных спортсменов обладает прекрасной техникой и имеет весьма внушительный послужной список, — цитирует директора турнира Наталию Камельзон пресс-служба соревнований.