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https://sport.mail.ru/news/tennis/30120099/
19 июня 2017, 14:59 | Теннис | GoTennis.ru

Гаэль Монфис и Фабио Фоньини сыграют на турнире в Санкт-Петербурге

Француз Гаэль Монфис и итальянец Фабио Фоньини примут участие в соревнованиях St.Petersburg Open, которые пройдут с 18 по 25 сентября в Санкт-Петербурге.

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«Мы рады, что оба теннисиста примут участие в нашем турнире. Темпераментный Фабио Фоньини всегда показывает зрелищный, нестандартный теннис, который нравится зрителям.

Свой фирменный неповторимый стиль отличает и француза Монфиса, которого тоже ни с кем не перепутаешь — фанаты тенниса любят Гаэля за его артистизм и фирменные акробатические прыжки.

Причём каждый из этих титулованных спортсменов обладает прекрасной техникой и имеет весьма внушительный послужной список, — цитирует директора турнира Наталию Камельзон пресс-служба соревнований.

Напомним, что ранее своё согласие приехать в Санкт-Петербург дал швейцарец Стэн Вавринка.
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