Гаэль Монфис и Фабио Фоньини сыграют на турнире в Санкт-Петербурге
Француз Гаэль Монфис и итальянец Фабио Фоньини примут участие в соревнованиях St.Petersburg Open, которые пройдут с 18 по 25 сентября в
Санкт-Петербурге.
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«Мы рады, что оба теннисиста примут участие в нашем турнире. Темпераментный Фабио Фоньини всегда показывает зрелищный, нестандартный теннис, который нравится зрителям.
Свой фирменный неповторимый стиль отличает и француза Монфиса, которого тоже ни с кем не перепутаешь — фанаты тенниса любят Гаэля за его артистизм и фирменные акробатические прыжки.
Причём каждый из этих титулованных спортсменов обладает прекрасной техникой и имеет весьма внушительный послужной список, — цитирует директора турнира Наталию Камельзон
Напомним, что ранее своё согласие приехать в
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