Анна Калинская вышла в основную сетку соревнований на Мальорке

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Теннисистки провели на корте 1 час 20 минут. За это время 18-летняя Калинская сделала два эйса, трижды ошиблась при подаче и реализовала два брейк-пойнта, а 22-летняя Виттхёфт четыре раза подала навылет, допустила две двойные ошибки и сделала один брейк. Ранее спортсменки друг с другом не встречались.

Соперница Калинской в первом круге соревнований Mallorca Open определится позднее.