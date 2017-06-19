Анна Калинская вышла в основную сетку соревнований на Мальорке
147-я ракетка мира, россиянка Анна Калинская, обыграла немку Карину Виттхёфт, занимающую 63-ю строчку рейтинга WTA, со счётом 6/4, 7/6 (3) в финале квалификации турнира на Мальорке.
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Теннисистки провели на корте 1 час 20 минут. За это время 18-летняя Калинская сделала два эйса, трижды ошиблась при подаче и реализовала два
Соперница Калинской в первом круге соревнований Mallorca Open определится позднее.
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