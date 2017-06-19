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https://sport.mail.ru/news/tennis/30120098/
19 июня 2017, 14:59 | Теннис | GoTennis.ru

Анна Калинская вышла в основную сетку соревнований на Мальорке

147-я ракетка мира, россиянка Анна Калинская, обыграла немку Карину Виттхёфт, занимающую 63-ю строчку рейтинга WTA, со счётом 6/4, 7/6 (3) в финале квалификации турнира на Мальорке.

147-я ракетка мира россиянка Анна <span class=error>Калинская</span> обыграла немку Карину Виттхёфт занимающую 63-ю строчку рейтинга WTA со счётом 6/4 7/6 (3) в финале квалификации турнира на <span class=error>Мальорке</span>. Увеличить
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Теннисистки провели на корте 1 час 20 минут. За это время 18-летняя Калинская сделала два эйса, трижды ошиблась при подаче и реализовала два брейк-пойнта, а 22-летняя Виттхёфт четыре раза подала навылет, допустила две двойные ошибки и сделала один брейк. Ранее спортсменки друг с другом не встречались.

Соперница Калинской в первом круге соревнований Mallorca Open определится позднее.
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