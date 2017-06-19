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19 июня 2017, 13:57 | Теннис | GoTennis.ru

Чемпионская гонка U-21. Даниил Медведев поднялся на шестую строчку

По итогам минувшей недели россиянин Даниил Медведев поднялся на две строчки в Чемпионской гонке для теннисистов не старше 21 года. Лидерство сохраняет немец Александр Зверев.

По итогам минувшей недели россиянин Даниил <span class=error>Медведев</span> поднялся на две строчки в Чемпионской гонке для теннисистов не старше 21 года. Лидерство сохраняет немец Александр <span class=error>Зверев</span>. Увеличить
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Чемпионская гонка U-21. Версия от 19 июня 2017 года.

1. (1) Александр Зверев (Германия) — 2.230.

2. (2) Борна Чорич (Хорватия) — 676.

3. (3) Карен Хачанов (Россия) — 515.

4. (4) Хён Чон (Южная Корея) — 505.

5. (5) Фрэнсис Тиафо (США) — 407.

6. (8) Даниил Медведев (Россия) — 382.

7. (6) Эрнесто Эскобедо (США) — 378.

8. (7) Джаред Дональдсон (США) — 337.

9. (9) Каспер Рууд (Норвегия) — 323.

10. (10) Андрей Рублёв (Россия) — 298.
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