Чемпионская гонка U-21. Даниил Медведев поднялся на шестую строчку
По итогам минувшей недели россиянин Даниил Медведев поднялся на две строчки в Чемпионской гонке для теннисистов не старше 21 года. Лидерство сохраняет немец Александр Зверев.
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Чемпионская гонка U-21. Версия от 19 июня 2017 года.
1. (1) Александр Зверев (Германия) — 2.230.
2. (2) Борна Чорич (Хорватия) — 676.
3. (3) Карен Хачанов (Россия) — 515.
4. (4) Хён Чон (Южная Корея) — 505.
5. (5) Фрэнсис Тиафо (США) — 407.
6. (8) Даниил Медведев (Россия) — 382.
7. (6) Эрнесто Эскобедо (США) — 378.
8. (7) Джаред Дональдсон (США) — 337.
9. (9) Каспер Рууд (Норвегия) — 323.
10. (10) Андрей Рублёв (Россия) — 298.
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