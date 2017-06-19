Энди Маррей: Меня не интересует мнение толпы
Британский теннисист Энди Маррей в преддверии старта на турнире в Лондоне ответил на вопрос о том, как он относится к повышенному вниманию к своей персоне.
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«Честно говоря, мне совсем не нравится находиться в центре внимания. Безусловно, когда ты терпишь поражение, больше всего хочется стать невидимкой. Для меня важно, как на результаты реагируют мои команда и семья. Но мнение толпы меня не беспокоит», — цитирует Маррея The Times.
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