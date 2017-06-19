Роджер Федерер: Ни разу не пожалел о том, что пропустил «Ролан Гаррос»
Швейцарский теннисист Роджер Федерер в преддверии старта на турнире в Галле ответил на вопрос о своём решении отказаться от выступления на Открытом чемпионате Франции.
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«Абсолютно не жалею о том, что пропустил Roland Garros. Меня не посещали мысли о том, что было бы, сыграй я в Париже. Готовился к травяному сезону и проводил время с семьёй и друзьями.
Это решение далось мне легко, буквально за пару дней. В течение пары месяцев я думал, что приму участие в «Ролан Гаррос», но в
Чувствовал, что игра на French Open может повредить моему здоровью. Конечно, эффект мог быть и положительным, но шансы на это были не так велики. Принял это решение исходя из самочувствия. Однако это не значит, что подобное станет тенденцией, — цитирует Федерера
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