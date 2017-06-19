Роджер Федерер: Ни разу не пожалел о том, что пропустил «Ролан Гаррос»

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«Абсолютно не жалею о том, что пропустил Roland Garros. Меня не посещали мысли о том, что было бы, сыграй я в Париже. Готовился к травяному сезону и проводил время с семьёй и друзьями.

Это решение далось мне легко, буквально за пару дней. В течение пары месяцев я думал, что приму участие в «Ролан Гаррос», но в какой-то момент осознал, что мне будет некомфортно. Не хотел рисковать возможностью выступить на травяных соревнованиях, а также Открытом первенстве США.