Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/tennis/30118140/
19 июня 2017, 12:55 | Теннис | GoTennis.ru

Роджер Федерер: Ни разу не пожалел о том, что пропустил «Ролан Гаррос»

Швейцарский теннисист Роджер Федерер в преддверии старта на турнире в Галле ответил на вопрос о своём решении отказаться от выступления на Открытом чемпионате Франции.

Швейцарский теннисист Роджер <span class=error>Федерер</span> в преддверии старта на турнире в <span class=error>Галле</span> ответил на вопрос о своём решении отказаться от выступления на Открытом чемпионате Франции. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

«Абсолютно не жалею о том, что пропустил Roland Garros. Меня не посещали мысли о том, что было бы, сыграй я в Париже. Готовился к травяному сезону и проводил время с семьёй и друзьями.

Это решение далось мне легко, буквально за пару дней. В течение пары месяцев я думал, что приму участие в «Ролан Гаррос», но в какой-то момент осознал, что мне будет некомфортно. Не хотел рисковать возможностью выступить на травяных соревнованиях, а также Открытом первенстве США.

Чувствовал, что игра на French Open может повредить моему здоровью. Конечно, эффект мог быть и положительным, но шансы на это были не так велики. Принял это решение исходя из самочувствия. Однако это не значит, что подобное станет тенденцией, — цитирует Федерера пресс-служба АТР.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Тенниса

Еще 7 новостей  Все новости
19 июня

Андрей Яковлев потерпел поражение на старте "Челленджера" в Фергане

Джейми Маррей: Рад, что на этот раз удача нам улыбнулась

Роджер Федерер: Ни разу не пожалел о том, что пропустил "Ролан Гаррос"