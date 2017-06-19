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19 июня 2017, 12:54 | Теннис | GoTennis.ru

Андрей Яковлев потерпел поражение на старте «Челленджера» в Фергане

Россиянин Андрей Яковлев в двух сетах проиграл представителю Узбекистана Сергею Фомину со счётом 3/6, 1/6 на старте «Челленджера» в Фергане (Узбекистан).

Россиянин Андрей <span class=error>Яковлев</span> в двух сетах проиграл представителю Узбекистана Сергею Фомину со счётом 3/6 1/6 на старте Челленджера в Фергане (Узбекистан). Увеличить
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Матч продолжался 54 минуты. За это время 24-летний Яковлев ни разу не подал навылет, допустил четыре двойные ошибки и не сделал ни одного брейка, а 16-летний Фомин выполнил 11 эйсов, дважды ошибся при подаче и реализовал четыре брейк-пойнта. Это была первая официальная встреча спортсменов.

Соперник Фомина во втором круге «Челленджера» в Фергане определится позднее.
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