Андрей Яковлев потерпел поражение на старте «Челленджера» в Фергане

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Матч продолжался 54 минуты. За это время 24-летний Яковлев ни разу не подал навылет, допустил четыре двойные ошибки и не сделал ни одного брейка, а 16-летний Фомин выполнил 11 эйсов, дважды ошибся при подаче и реализовал четыре брейк-пойнта. Это была первая официальная встреча спортсменов.

Соперник Фомина во втором круге «Челленджера» в Фергане определится позднее.