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https://sport.mail.ru/news/tennis/30117469/
19 июня 2017, 12:16 | Теннис | Спорт-Экспресс

Ждем матча Мальдини — Федерер? Легенда «Милана» теперь теннисист

В конце июня Паоло Мальдини примет участие в профессиональном теннисном турнире.

В конце июня <span class=error>Паоло</span> примет участие в профессиональном теннисном турнире. Увеличить
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В свой 49-й день рождения.

Талантливый человек талантлив во всем.

«Милан» судорожно пытается избавиться от статуса середняка, скупает игроков на китайские деньги, и воюет со своим юным голкипером Джанлуиджи Доннаруммой (и с его агентом Мино Райолой).

А в это время легендарный защитник красно-черных и сборной Италии Паоло Мальдини наслаждается жизнью.

Он закончил карьеру в 2009-м. Тренером он работать изначально не собирался, хотя Карло Анчелотти звал его помогать в «Челси». Вместо этого Мальдини часто принимал участие в благотворительных поединках. А в 2015-м стал одним из владельцев клуба «Майами», который выступает в лиге NASL — второй после MLS. Кстати, тренирует коллектив из Флориды… Алессандро Неста.

Вдобавок, чтобы отвлечься от страданий родного красно-черного клуба, за который он провел больше 600 матчей, экс-капитан «Милана» всерьез занялся теннисом.

И отнюдь не ветеранским! В это сложно поверить, но в конце июня, как раз в свой день рождения 26 числа, Мальдини сыграет на турнире ATP. Само собой, в Милане.

Речь о парном разряде. Партнером Мальдини в челленджере Aspria Tennis Cup будет его учитель Стефано Ландонио. Дуэт успешно преодолел квалификацию.

— Для меня в этом нет ничего удивительного, — сказал 45-летний Ландонио, — Это будет наш первый серьезный турнир, но за плечами у нас выставочные матчи, в которых Паоло уже показывал свой довольно высокий уровень. Конечно, у него есть проблемы с техникой. Но как иначе, если люди занимаются теннисом с детства, а он начал только 5 лет назад!

Уверен, не будь он футболистом, из него получилась отличная «первая ракетка». В этом плане его прогресс поражает. Ментально и физически это потрясающий человек! В ключевые моменты матчей он практически не допускает ошибок. А какая у него классная подача!..

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