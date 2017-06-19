Вера Звонарёва сыграет в основной сетке турнира ITF в Фергане
Российская теннисистка Вера Звонарёва, которая не выступала в Туре в апреля 2015 года, пробилась в основную сетку турнира ITF в Фергане (Узбекистан). В финале квалификации она одолела хозяйку кортов Шохсият Тухтаматову.
Увеличить
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Напомним, что ранее Звонарёва получила wild card на соревнования ITF в Стамбуле, но не смогла доиграть свой стартовый поединок против лидера посева, британки Кэти Бултер.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter