Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/tennis/30116414/
19 июня 2017, 11:02 | Теннис | GoTennis.ru

Вера Звонарёва сыграет в основной сетке турнира ITF в Фергане

Российская теннисистка Вера Звонарёва, которая не выступала в Туре в апреля 2015 года, пробилась в основную сетку турнира ITF в Фергане (Узбекистан). В финале квалификации она одолела хозяйку кортов Шохсият Тухтаматову.

Российская теннисистка Вера <span class=error>Звонарёва</span> которая не выступала в Туре в апреля 2015 года пробилась в основную сетку турнира ITF в Фергане (Узбекистан). В финале квалификации она одолела хозяйку кортов Шохсият Тухтаматову. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

Напомним, что ранее Звонарёва получила wild card на соревнования ITF в Стамбуле, но не смогла доиграть свой стартовый поединок против лидера посева, британки Кэти Бултер.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Тенниса

Донна Векич взлетела на 30 мест в Чемпионской гонке WTA после победы в Ноттингеме

МОСКВА, 19 июн — Р-Спорт. Хорватка Донна Векич поднялась с 68-го на 38-е место в Чемпионской гонке Женской теннисной ассоциации (WTA), новая версия которой была опубликована на официальном сайте организации.
Еще 7 новостей  Все новости
19 июня

Вера Звонарёва сыграет в основной сетке турнира ITF в Фергане

Рейтинг ATP. Жо-Вилфрид Цонга стал десятой ракеткой мира

Галле. Андрей Рублёв - Альберт Рамос. Первый раунд. Прямая онлайн-трансляция