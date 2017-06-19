Хорват Иво Карлович поднялся на 37 позиций в Чемпионской гонке ATP

Карлович на прошедшей неделе дошел до финала на турнире в голландском Хертогенбосе, где проиграл представителю Люксембурга Жилю Мюллеру со счетом 6:7 (5:7), 6:7 (4:7). Мюллер благодаря победе переместился с 27-й на 22-ю строчку в Гонке.

Россиянин Даниил Медведев, дошедший в Хертогенбосе до четвертьфинала, поднялся на шесть позиций и теперь находится на 67-м месте.

Лучший представитель России в данном рейтинге Карен Хачанов занимает 45-е место.

Чемпионская гонка ATP, версия от 19 июня:

1 (1). Рафаэль Надаль (Испания) — 6915 очков,

2 (2). Роджер Федерер (Швейцария) — 4045,

3 (3). Доминик Тим (Австрия) — 3165,

4 (4). Станислас Вавринка (Швейцария) — 3140,

5 (5). Александр Зверев (Германия) — 2230,

6 (6). Новак Джокович (Сербия) — 1975,

7 (7). Энди Маррей (Великобритания) — 1930,

8 (8). Давид Гоффен (Бельгия) — 1820,

9 (9). Пабло Карреньо-Буста (Испания) — 1740,

10 (10). Жо-Вильфрид Цонга (Франция) — 1570….

45 (44). Карен Хачанов (Россия) — 515….

67 (73). Даниил Медведев (Россия) — 422….

78 (77). Андрей Рублев (Россия) — 363….

82 (79). Андрей Кузнецов (Россия) — 350….

91 (89). Евгений Донской (Россия) — 324.