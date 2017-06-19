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https://sport.mail.ru/news/tennis/30115798/
19 июня 2017, 10:17 | Теннис | Р-Спорт

Российский теннисист Даниил Медведев поднялся на 60-е место в рейтинге ATP

МОСКВА, 19 июн — Р-Спорт. Россиянин Даниил Медведев поднялся с 65-го на 60-е место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), новая версия которого опубликована на официальном сайте организации в понедельник.

На минувшей неделе 21-летний Медведев дошел до четвертьфинала на турнире в голландском Хертогенбосе, где уступил хорвату Иво Карловичу со счетом 4:6, 4:6.

Лучшее место в рейтинге среди россиян занимает Карен Хачанов — 38-е.

Рейтинг ATP, версия от 19 июня:

1 (1). Энди Маррей (Великобритания) — 9390 очков,

2 (2). Рафаэль Надаль (Испания) — 7285,

3 (3). Станислас Вавринка (Швейцария) — 6175,

4 (4). Новак Джокович (Сербия) — 5805,

5 (5). Роджер Федерер (Швейцария) — 4765,

6 (6). Милош Раонич (Канада) — 4150,

7 (7). Марин Чилич (Хорватия) — 4025,

8 (8). Доминик Тим (Австрия) — 3895,

9 (9). Кэй Нисикори (Япония) — 3785,

10 (11). Жо-Вильфрид Цонга (Франция) — 3040….

38 (39). Карен Хачанов (Россия) — 1005….

60 (65). Даниил Медведев (Россия) — 799….

78 (79). Андрей Кузнецов (Россия) — 670….

88 (86). Михаил Южный (Россия) — 595….

96 (95). Евгений Донской (Россия) — 554.
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