Российский теннисист Даниил Медведев поднялся на 60-е место в рейтинге ATP
МОСКВА, 19 июн —
Р-Спорт. Россиянин Даниил Медведев поднялся с 65-го на 60-е место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), новая версия которого опубликована на официальном сайте организации в понедельник.
На минувшей неделе 21-летний Медведев дошел до четвертьфинала на турнире в голландском Хертогенбосе, где уступил хорвату Иво Карловичу со счетом 4:6, 4:6.
Лучшее место в рейтинге среди россиян занимает Карен Хачанов — 38-е.
Рейтинг ATP, версия от 19 июня:
1 (1). Энди Маррей (Великобритания) — 9390 очков,
2 (2). Рафаэль Надаль (Испания) — 7285,
3 (3). Станислас Вавринка (Швейцария) — 6175,
4 (4). Новак Джокович (Сербия) — 5805,
5 (5). Роджер Федерер (Швейцария) — 4765,
6 (6). Милош Раонич (Канада) — 4150,
7 (7). Марин Чилич (Хорватия) — 4025,
8 (8). Доминик Тим (Австрия) — 3895,
9 (9). Кэй Нисикори (Япония) — 3785,
10 (11).
38 (39). Карен Хачанов (Россия) — 1005….
60 (65). Даниил Медведев (Россия) — 799….
78 (79). Андрей Кузнецов (Россия) — 670….
88 (86). Михаил Южный (Россия) — 595….
96 (95). Евгений Донской (Россия) — 554.
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