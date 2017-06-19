Донна Векич взлетела на 30 мест в Чемпионской гонке WTA после победы в Ноттингеме
МОСКВА, 19 июн —
Р-Спорт. Хорватка Донна Векич поднялась с 68-го на 38-е место в Чемпионской гонке Женской теннисной ассоциации (WTA), новая версия которой была опубликована на официальном сайте организации.
Векич в воскресенье в финале турнира в Ноттингеме победила британку Йоханну Конту со счетом 2:6, 7:6 (7:3), 7:5. Для 20-летней хорватки этот титул WTA в одиночном разряде стал вторым в карьере.
Среди представительниц России лучшей остается Светлана Кузнецова — девятое место. Строчкой ниже идет Анастасия Павлюченкова. Наталья Вихлянцева, дошедшая до финала на турнире в Хертогенбосе (Нидерланды), поднялась с 55-й на 43-ю строчку.
Чемпионская гонка WTA, версия от 19 июня:
1 (1). Симона Халеп (Румыния) — 3490 очков,
2 (2). Каролина Плишкова (Чехия) — 3287,
3 (3). Элина Свитолина (Украина) — 3275,
4 (4). Елена Остапенко (Латвия) — 2877,
5 (5). Каролина Возняцки (Дания) — 2671,
6 (6). Кристина Младенович (Франция) — 2612,
7 (8). Йоханна Конта (Великобритания) — 2435,
8 (7). Винус Уильямс (США) — 2367,
9 (9). Светлана Кузнецова (Россия) — 2055,
10 (10). Анастасия Павлюченкова (Россия) — 1612….
12 (12). Елена Веснина (Россия) — 1600….
27 (26). Дарья Касаткина (Россия) — 953….
43 (55). Наталья Вихлянцева (Россия) — 730….
46 (42). Екатерина Макарова (Россия) — 668,
63 (60). Екатерина Александрова (Россия) — 519….
72 (78). Евгения Родина (Россия) — 474….
107 (102). Мария Шарапова (Россия) — 310.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter