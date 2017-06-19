Донна Векич взлетела на 30 мест в Чемпионской гонке WTA после победы в Ноттингеме

Векич в воскресенье в финале турнира в Ноттингеме победила британку Йоханну Конту со счетом 2:6, 7:6 (7:3), 7:5. Для 20-летней хорватки этот титул WTA в одиночном разряде стал вторым в карьере.

Среди представительниц России лучшей остается Светлана Кузнецова — девятое место. Строчкой ниже идет Анастасия Павлюченкова. Наталья Вихлянцева, дошедшая до финала на турнире в Хертогенбосе (Нидерланды), поднялась с 55-й на 43-ю строчку.

Чемпионская гонка WTA, версия от 19 июня:

1 (1). Симона Халеп (Румыния) — 3490 очков,

2 (2). Каролина Плишкова (Чехия) — 3287,

3 (3). Элина Свитолина (Украина) — 3275,

4 (4). Елена Остапенко (Латвия) — 2877,

5 (5). Каролина Возняцки (Дания) — 2671,

6 (6). Кристина Младенович (Франция) — 2612,

7 (8). Йоханна Конта (Великобритания) — 2435,

8 (7). Винус Уильямс (США) — 2367,

9 (9). Светлана Кузнецова (Россия) — 2055,

10 (10). Анастасия Павлюченкова (Россия) — 1612….

12 (12). Елена Веснина (Россия) — 1600….

27 (26). Дарья Касаткина (Россия) — 953….

43 (55). Наталья Вихлянцева (Россия) — 730….

46 (42). Екатерина Макарова (Россия) — 668,

63 (60). Екатерина Александрова (Россия) — 519….

72 (78). Евгения Родина (Россия) — 474….

107 (102). Мария Шарапова (Россия) — 310.