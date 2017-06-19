Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/tennis/30114983/
19 июня 2017, 8:52 | Теннис | «Прессбол»

Александра Саснович поднялась на пять позиций в рейтинге ВТА

Женская теннисная ассоциация опубликовала новую версию рейтинга ВТА. Немка Ангелика Кербер продолжает возглавлять рейтинг.

Женская теннисная ассоциация опубликовала новую версию рейтинга <span class=error>ВТА</span>. Немка Ангелика <span class=error>Кербер</span> продолжает возглавлять рейтинг. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

Рейтинг ВTA от 19 июня

1 (1). Ангелик Кербер (Германия) — 6965 очков
2 (2). Симона Халеп (Румыния) — 6850
3 (3). Каролина Плишкова (Чехия) — 6690
4 (4). Серена Уильямс (США) — 4810
5 (5). Элина Свитолина (Украина) — 4765
6 (6). Доминика Цибулкова (Словакия) — 4420
7 (8). Йоханна Конта (Великобритания) — 4400
8 (7). Каролин Возняцки (Дания) — 4345
9 (9). Светлана Кузнецова (Россия) — 4310
10 (10). Агнешка Радваньска (Польша) — 3985
… 85 (90). Александра Саснович — 708
…128 (148). Ольга Говорцова — 427
…137 (137). Арина Соболенко — 398
…234 (238). Вера Лапко — 219.

Все спортивные новости Беларуси
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Тенниса

Первой соперницей Виктории Азаренко после возвращения в ВТА-тур станет японка Риса Одзаки

Первой соперницей Виктории Азаренко после возвращения в ВТА-тур станет японка Риса Одзаки

Белорусская теннисистка Виктория Азаренко, которая возвращается в ВТА-тур после перерыва, связанного с рождением сына, узнала соперницу по стартовому раунду турнира ВТА в Испании.
Еще 7 новостей  Все новости
31 декабря

Анатолий Капский: я не злой, но иногда нужно включать плохого

Павел Савицкий: не хочу наступать Капскому на горло

THE. В Борисове нет глоров БАТЭ