Александра Саснович поднялась на пять позиций в рейтинге ВТА
Женская теннисная ассоциация опубликовала новую версию рейтинга ВТА. Немка Ангелика Кербер продолжает возглавлять рейтинг.
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Рейтинг ВTA от 19 июня
1 (1). Ангелик Кербер (Германия) — 6965 очков
2 (2). Симона Халеп (Румыния) — 6850
3 (3). Каролина Плишкова (Чехия) — 6690
4 (4). Серена Уильямс (США) — 4810
5 (5). Элина Свитолина (Украина) — 4765
6 (6). Доминика Цибулкова (Словакия) — 4420
7 (8). Йоханна Конта (Великобритания) — 4400
8 (7). Каролин Возняцки (Дания) — 4345
9 (9). Светлана Кузнецова (Россия) — 4310
10 (10). Агнешка Радваньска (Польша) — 3985
… 85 (90). Александра Саснович — 708
…128 (148). Ольга Говорцова — 427
…137 (137). Арина Соболенко — 398
…234 (238). Вера Лапко — 219.
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