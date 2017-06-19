Россиянка Наталья Вихлянцева поднялась на девять позиций в рейтинге WTA
МОСКВА, 19 июн —
Р-Спорт. Россиянка Наталья Вихлянцева благодаря выходу в финал турнира в Хертогенбосе (Нидерланды) поднялась на девять мест в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), новая версия которого была опубликована на официальном сайте организации.
Вихлянцева, для которой финал в Хертогенбосе стал первым в карьере на турнирах WTA в одиночном разряде, в решающем матче уступила эстонке Анетт Контавейт со счетом 2:6, 3:6. В итоге 20-летняя российская теннисистка поднялась с 74-го на 65-е место в рейтинге WTA.
Лучшей из россиянок в рейтинге остается Светлана Кузнецова, занимающая девятое место.
Рейтинг WTA, версия от 19 июня:
1 (1). Ангелика Кербер (Германия) — 6965 очков,
2 (2). Симона Халеп (Румыния) — 6850,
3 (3). Каролина Плишкова (Чехия) — 6690,
4 (4). Серена Уильямс (США) — 4810,
5 (5). Элина Свитолина (Украина) — 4765,
6 (6). Доминика Цибулкова (Словакия) — 4420,
7 (8). Йоханна Конта (Великобритания) — 4400,
8 (7). Каролина Возняцки (Дания) — 4345,
9 (9). Светлана Кузнецова (Россия) — 4310,
10 (10). Агнешка Радваньская (Польша) — 3985….
15 (16). Елена Веснина (Россия) — 2876….
17 (18). Анастасия Павлюченкова (Россия) — 2580….
29 (29). Дарья Касаткина (Россия) — 1580….
43 (41). Екатерина Макарова (Россия) — 1265….
65 (74). Наталья Вихлянцева (Россия) — 944….
76 (76). Екатерина Александрова (Россия) — 762….
84 (80). Евгения Родина (Россия) — 718….
179 (175). Мария Шарапова (Россия) — 310.
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