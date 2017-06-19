Зарина Дияс поднялась на 74 строчки в рейтинге WTA
Казахстанская теннисистка Зарина Дияс поднялась на 74 строчки в обновленном рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), сообщают Vesti.kz.
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Дияс занимает теперь 133-ю строчку рейтинга. Звание первой ракетки Казахстана осталось у Юлии Путинцевой, которая упала с 42-го на 44-е место. Другая казахстанская теннисистка Ярослава Шведова опустилась с 47-го места на 48-е.
Звание первой ракетки мира сохранила немка Анжелик Кербер, второе место у румынки Симона Халеп, третья — чешка Каролина Плишкова.
Напомним, накануне Зарина Дияс выиграла травяной турнир в Великобритании.
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