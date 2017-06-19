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https://sport.mail.ru/news/tennis/30114265/
19 июня 2017, 8:16 | Теннис | Vesti.kz

Зарина Дияс поднялась на 74 строчки в рейтинге WTA

Казахстанская теннисистка Зарина Дияс поднялась на 74 строчки в обновленном рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), сообщают Vesti.kz.

Первой ракеткой Казахстана осталась Юлия Путинцева. Увеличить
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Дияс занимает теперь 133-ю строчку рейтинга. Звание первой ракетки Казахстана осталось у Юлии Путинцевой, которая упала с 42-го на 44-е место. Другая казахстанская теннисистка Ярослава Шведова опустилась с 47-го места на 48-е.

Звание первой ракетки мира сохранила немка Анжелик Кербер, второе место у румынки Симона Халеп, третья — чешка Каролина Плишкова.

Напомним, накануне Зарина Дияс выиграла травяной турнир в Великобритании.

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