Вавринка вновь приедет на St. Petersburg Open

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Швейцарский теннисист приедет в Северную столицу, чтобы постараться завоевать трофей, который ему не покорился в прошлом году. Тогда, напомним, Вавринка уступил Александру Звереву (2:6, 6:3, 5:7).

ВАВРИНКЕ ПОНРАВИЛОСЬ В ПЕТЕРБУРГЕ…

— Стэн Вавринка подтвердил свое участие в соревнованиях и второй раз подряд выступит перед питерской теннисной публикой, которая всегда горячо поддерживает спортсменов, — рассказала директор St. Petersburg Open Наталья Камельзон. — Швейцарец пообещал, что будет стараться выступить еще лучше, чтобы на этот раз покорить Санкт- Петербург и поднять главный трофей над головой.

— Вас впечатлило его выступление на недавнем «Ролан Гаррос»?

— Вавринка действительно сыграл очень здорово. Один пятисетовый матч против первой ракетки мира Энди Маррэя, где он выполнил 87 (!) ударов навылет, чего стоит. Но Стэн в целом стабильно и качественно выступает в этом сезоне: он выходил в полуфинал Australian Open, играл в решающем матче за титул в Индиан-Уэллсе, завоевал титул в Женеве. Эти результаты и позволяют ему занимать столь высокое третье место в рейтинге.

Сам теннисист рассказал, что с нетерпением ждет своего возвращения в Санкт-Петербург.

— Это потрясающий город с уникальной историей и культурой, жители которого очень гостеприимны, открыты и могут по достоинству оценить хороший теннисный матч, — заметил Вавринка в интервью официальному сайту турнира. — Мне все здесь очень понравилось в прошлом году — организация турнира, шоу на корте, отель, в котором мы жили, все было просто потрясающе. Надеюсь, что смогу снова хорошо сыграть в Санкт-Петербурге, может быть, даже лучше, чем в прошлом году.

…И ФОНЬИНИ ТОЖЕ

— Кого еще из мировых звезд увидят любители тенниса в этом году? — следующий вопрос Камельзон.

— На корте «Сибур-Арены» выступят француз Гаэль Монфис и итальянец Фабио Фоньини. Темпераментный Фоньини неизменно показывает зрелищный, нестандартный теннис, который нравится зрителям. Свой фирменный неповторимый стиль отличает и Монфиса, которого тоже ни с кем не перепутаешь, — фанаты тенниса любят Гаэля за его артистизм и фирменные акробатические прыжки. Помимо этого каждый из этих титулованных спортсменов обладает прекрасной техникой и имеет весьма внушительный послужной список.

— Для Фоньини это будет не первый приезд в Санкт-Петербург.

— Да, российские болельщики хорошо помнят Фабио по турниру St. Petersburg Open-2012, на котором итальянец дошел до финала, уступив в решающем поединке словаку Мартину Клижану. Фоньини еще тогда дал слово вернуться в Северную столицу, чтобы побороться за титул, — и сдержал его!

С тех пор Фабио успел выиграть Открытый чемпионат Австралии в паре с Симоне Болелли, и, раз уж мы говорили о «Ролан Гаррос», он — один из немногих, кому удалось несколько раз победить Надаля на грунте. В том же 2015 году он обыграл испанца в Рио-де-Жанейро и в Барселоне.

— Но и в этом сезоне он выступает неплохо.

— Безусловно. Фоньини стал полуфиналистом престижного турнира в Майами и переиграл Маррэя на «Мастерсе» в Риме. Кстати, именно во время этого турнира, по словам Фабио, он «выиграл свой главный титул» — его супруга, чемпионка US Open-2015 Флавия Пеннетта, родила ему сына Федерико.

— Монфис, в свою очередь, попытается взять у Вавринки реванш за поражение в четвертом круге Открытого чемпионата Франции?

— Сетка сведет этих теннисистов ближе к финалу. И этот матч может стать изюминкой турнира, но почему вы не верите в наших игроков? Кто-то из россиян вполне может остановить француза на пути к финалу. Карен Хачанов блестяще выступил на «Ролан Гаррос», обещает приехать и Андрей Кузнецов, который, напомню, сумел навязать борьбу самому Маррэю. Будут, надеемся, и Михаил Южный, Евгений Донской, Андрей Рублев.